Почему на Первом канале стало меньше спортивной тематики

Первый заместитель генерального директора и генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман рассказал, почему на канале стало меньше спортивной тематики. По его словам, это связано с глобальной тенденцией всего мирового телевидения – сегментированием аудитории. Люди, которые хотят смотреть спорт постоянно, делают это на специализированных каналах.

Однако у российского спорта есть свои специфические особенности, позволяющие пожертвовать им в сетке вещания. В частности, он все реже вызывает в стране патриотические порывы.

"Когда это событие реально мирового уровня и вызывает интерес не только у болельщиков, но и рядовых граждан, когда вся страна в патриотическом порыве переживает за своего представителя, – такие ивенты возникают все реже. Тому виной и нестабильные результаты наших сборных, и допинговые скандалы, и этические конфликты, связанные с личной жизнью спортсменов. Мы, к сожалению, на себе испытали отток интереса аудитории к спортивным трансляциям", – цитирует Файфмана "Спорт-Экспресс".

Первый канал в связи с изменением сетки вещания недавно отказался от новостей спорта, традиционно завершавших информационные выпуски.

