В Авдеевке пророссийские сепаратисты штурмуют украинские позиции

В районе Авдеевки пророссийские сепаратисты в среду продолжили обстрелы украинских позиций. В том числе и из установок залпового огня "Град", а также пытались штурмовать позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба украинской военной операции.

В сообщении отмечается, что использовалась артиллерия калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В 7:00 утра сепаратисты силами группы около 30 человек совершили попытку штурма. Бой продолжается, отмечается в сообщении. Заместитель командира украинской бригады, которая удерживает позиции в районе Авдеевской промзоны, Александр Самарский уточнил "Украинской правде", что за утро произошли уже четыре штурма.

Самарский рассказал, что сепаратисты пытаются штурмовать ту позицию, которую потеряли в воскресенье после неудачной попытки прорыва украинских позиций. Тогда украинские военные отбросили сепаратистов и заняли важную стратегическую позицию.

Ситуация в районе Авдеевки обострилась утром 29 января. Тогда сепаратисты начали штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны. Сепаратисты обвиняют украинские войска в обстрелах своих позиций.