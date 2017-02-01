США: испытание Ираном ракеты "абсолютно неприемлемо"

Соединенные Штаты предупредили Иран, что испытание баллистической ракеты дальнего радиуса действия "абсолютно неприемлемо", и назвали это нарушением ядерного соглашения Тегерана с мировыми державами.

Посол США в ООН Никки Хейли сообщила об этом после закрытого заседания Совета Безопасности ООН, которое Соединенные Штаты созвали, чтобы обсудить запуск ракеты.

"Мы подтвердили, что Иран действительно произвел испытание ракеты среднего радиуса действия в воскресенье 29 января. Это абсолютно неприемлемо", – заявила Хейли журналистам в Нью-Йорке.

Хейли оспорила утверждение Ирана, что запуск ракеты не является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, принятой после того, как было подписано ядерное соглашение. Иран утверждает, что ракеты предназначены для обороны и что Тегеран не намерен устанавливать на них ядерные боеголовки.

Постоянный представитель США в ООН сказала, что ракета, запущенная 29 января, способна нести полезную нагрузку в 500 килограмм и имеет дальность действия 300 километров, что является нарушением ядерного соглашения. "Это более чем достаточно для доставки ядерного оружия", – сказала она.

"Соединенные Штаты не наивны. Мы не будем стоять в стороне И вы увидите, что будем называть вещи своими именами", – сказала Хейли, отметив, что США не согласятся с действиями Ирана. Она также сказала, что Соединенные Штаты хотят закрыть поставки ракетной техники в Тегеран.