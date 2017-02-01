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Новости

СБ ООН заявил о поддержке территориальной целостности Украины

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Совет Безопасности ООН в четверг проведет открытое заседание, посвященное обострению ситуации на востоке Украины. Решение об этом было принято по итогам закрытых консультаций, прошедших в Совете Безопасности вечером во вторник.

По итогам консультаций было принято заявление, предложенное представителем Украины, которая с 1 февраля председательствует в Совете. В заявлении содержится призыв к сторонам конфликта прекратить огонь и вернуться к режиму перемирия, а также осуждается использование тяжелого вооружения, которое по Минским договоренностям должно было быть отведено от линии соприкосновения сторон.

В заявлении не говорится о том, какая именно из сторон конфликта несет ответственность за обострение ситуации в районе Авдеевки. Однако в нем содержится фраза о том, что Совет Безопасности "выражает полную поддержку независимости и территориальной целостности Украины", а также Минским соглашениям.

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