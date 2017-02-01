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Новости

Власти Донецкой области сообщают об эвакуации жителей Авдеевки

Украинский военнослужащий помогает жительнице Авдеевки переместиться в безопасное место

Украинский военнослужащий помогает жительнице Авдеевки переместиться в безопасное место

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Киевский пресс-центр штаба спецоперации на востоке Украины сообщил, что за минувшие сутки при обстрелах погиб один украинский военнослужащий и 18 военных получили ранения. Пророссийские сепаратисты заявляют о 93 погибших военных с украинской стороны за сутки.

Вывозят раненого украинского военнослужащего

Вывозят раненого украинского военнослужащего

Из поселка Авдеевка, который обстреливают сепаратисты, в среду утром из были эвакуированы 77 местных жителей. Об этом сообщил журналистам глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский после заседания оперативного штаба в Авдеевке.

Украинский военнослужащий готовит пищу в Авдеевке

Украинский военнослужащий готовит пищу в Авдеевке



По его данным, всего в списках на эвакуацию 180 человек. Жебривский сообщил, что за ночь в результате обстрела в районе "старой" Авдеевки были разрушены до 20 домов, ранение получил местный житель, он госпитализирован.

Кроме того, в районе Авдеевки была перебита труба водоснабжения. На поиск и ремонт неполадки может уйти до трех дней, работы осложняются непрекращающимися обстрелами.

Поврежденный химический завод в Авдеевке

Поврежденный химический завод в Авдеевке

Жебривский заявил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня. Ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки, - утверждает глава администрации.

Сообщается также, что жители подконтрольных сепаратистам Донецка и частично Макеевки остались без воды в результате обстрела фильтровальной станции.

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