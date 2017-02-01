Роскомнадзор предлагает штрафовать за хранение "санкционных" продуктов

Роспотребнадзор предлагает штрафовать граждан за хранение, перевозку и продажу товаров, которые запрещено ввозить в Россию.

Проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях, предлагаемых Роскомнадзором, предусматривает штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и организаций они на порядок выше.

Проект должен еще пройти экспертизу и получить одобрение правительства, прежде чем будет представлен в Госдуму.

Сейчас штрафом наказывается только собственно ввоз запрещенных товаров в Россию, а не их хранение или перевозка.

В Россию с 2014 года запрещен ввоз ряда продуктов питания из ЕС, США и некоторых других стран. Такие продукты предписано при обнаружении уничтожать – их сжигают, давят тракторами, отправляют на свалки.