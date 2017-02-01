Марин Ле Пен отказалась выплатить 300 тысяч евро в кассу ЕС

Лидер ультраправой французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен отказалась выплатить почти 300 000 евро из фондов ЕС, которые, как считает расследование Европейского парламента, она расстратила.

Расследование Европейского парламента показало, что между 2011 и 2012 годах Ле Пен незаконно выплачивала зарплату своим партийным работникам с использованием средств, которые должны быть использованы только для членов Европарламента для оплаты помощников при исполнении законодательных задач.

Ле Пен, которая по данным опросов общественного мнения, может выйти во второй тур президентских выборов во Франции, до конца дня во вторник должна была выплатить эти средства в кассу ЕС. Она отказалась платить, и теперь её зарплата как члена Европарламента будет вычитаться каждый месяц. Ле Пен отрицает обвинения в мошенничестве и сказала, что не будет "подчиняться преследованию", возвращая деньги.

В заявлении Reuters Ле Пен назвала требование как "одностороннее решение, принятое политическими противниками ... без доказательств и, не дожидаясь судебного решения". Чиновник ЕС заявил, что неуплата может привести к уменьшению месячной депутатской зарплаты вдвое до 3000 евро, начиная с февраля, и она может также потерять другие пособия. В общей сложности около 7000 евро может быть вычтено из ее зарплаты каждый месяц.

Пять других членов Национального фронта и депутатов Европейского парламента, включая отца Марин, Жан-Мари Ле Пена, ранее сталкивались с сокращениями их зарплат из-за злоупотреблений денежными средствами Евросоюза.