Россия лишена серебряной медали Олимпиады 2012 года

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Россию серебра Олимпиады 2012 года в эстафете 4х400 из-за положительной допинг-пробы у бегуньи Антонины Кривошапки.

Допинг был обнаружен в пробе Кривошапки после перепроверки, сообщает официальный сайт МОК. Помимо Кривошапки в команду входили Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх.

Победу в том забеге одержали представительницы США, вторыми стали спортсменки из Ямайки, в шаге от пьедестала остановились украинки.

Ранее Россия из-за перепроверки допинг-проб уже лишилась 19 медалей с Олимпиад 2008 и 2012 годов.