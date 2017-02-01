Трамп обогнал Путина по упоминаемости в российских СМИ

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, в прошлом месяце возглавил список самых упоминаемых в российских СМИ людей в январе.

Впервые за последние несколько лет первую строчку в рейтинге не занял президент России Владимир Путин.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные "Системы комплексного анализа новостей", созданной этим агентством, Трамп в январе в различных российских общественно-политических и экономических СМИ был упомянут 202 тысячи раз, а Путин - только 147 тысяч.

До этого Путин в последний раз уступал первую строчку рейтинга только в 2011 году, когда президентом России был Дмитрий Медведев.