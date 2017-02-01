"Сыр, хамон ваши? Пройдемте!"

Роспотребнадзор готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штрафами будет облагаться не только сбыт продуктов, запрещенных к продаже в России, но и их перевозка и хранение. Новость не могла не порадовать граждан, которые за последние годы полюбили возить из заграничных поездок сыр и другие продукты, попавшие под продовольственные антисанкции.

Vladislav L Inozemtsev

Ура! Наконец-то! Только этого люди и ждали!...

Tatiana Narbut-kondratieva

у вас в холодильнике хранится сыр с последней поездки в европу? роспотребнадзор идет к вам

Соцсети заполнились шутками и предположениями по поводу того, как будет обеспечиваться выполнение нового закона.

Elena Zelinskaya

ОСОБЕННО ВПЕЧАТЛЯЕТ ХРАНЕНИЕ. Рейды казаков по холодильникам? Сигналы озабоченных соседей? Пришел из гостей - настучал, что подавали салат мимоза? Куда там Дениска Кораблев, который манную кашу на шляпу прохожему вылил. Сегодня бдительный мальчик понес бы вещдок в полицию:

- В каше обнаружен санкционный молочный продукт!

Юлия Гадас

Таким образом, хамон и козий сыр окончательно приравняются к наркотикам, да?

Ostap Karmodi

Роспотребнадзор хочет штрафовать за перевозку и хранение санкционных продуктов.

Надо за употребление тоже. Нажрутся сыра и ходят обдолбанные

Evgeny Savchenko

Из будущих новостей: "Сегодня, во дворе дома 11 по улице Ленина патрулём ФСКН был задержан гражданин Иванов. При личном досмотре было изъята крупная партия (50 грамм), нелегально привезённого и запрещённого в РФ, так называемого, "сыра пармезан". Несмотря на столь значительное количество запрещённого продукта, задержанный утверждает, что данный продукт предназначался исключтельно для личного употребления. В настоящий момент, суд выбирает меру пресечения".



Andrey Krupnov

А что, логичная мера. Как можно убедить граждан в том, что они потребляют съедобные продукты, если граждане будут иметь возможность сравнивать их с настоящими?

А с тех, которые выезжают за границу, нужно ещё брать подписку о неразглашении, чтобы по возвращении никому не рассказывали, какой на самом деле вкус у сыра, помидоров, других фруктов и овощей, мясных деликатесов и всего остального, что запрещено к употреблению гражданами Российской Федерации.

Alexander Galchuk

Вот в связи с этим возник вопрос.

Я всегда из Европы везу 3-4 куска сыра. Но раз хранить его в холодильнике станет небезопасно, а при звонке в дверь проверяющих уничтожить моментально все запасы я не смогу (слежу за питанием), то подскажите.

Как можно оборудовать в лесу схрон для сыра, чтобы он не портился?

Допустим, выкапываем яму - какой глубины? У нас почва промерзает метра на два, но я же смогу применить термоизоляцию, значит полуметра хватит?

Vladislav Snegovoi

Благодарю Роспотребнадзор и лично А.Ю.Попову за то, что они (пока) не предложили ввести штрафы за употребление гражданами РФ санкционных продуктов за пределами РФ.

Прошу представить руководство Роспотребнадзора к внеочередной награде.

Отечественный производитель в лице сыровара Олега Сироты ("Русский пармезан") сообщил Эху Москвы, что приветствует подобные меры:

Решение Роспотребнадзора штрафовать граждан, ввозящих из-за рубежа санкционные товары для продажи абсолютно верное. Количество запрещенной продукции, которая поступает в Россию огромное, рассказал «Эху» сыровар Олег Сирота. Он подчеркнул, что, если уж России ввела продуктовые санкции, то надо делать всё для того, чтобы они действовали.

Олег Сирота давно выступает в поддержку продовольственных санкций. В Фейсбуке он пишет, что хорошо бы продлить их еще на несколько лет.

Вся программа продовольственного импортозамещения рухнет, если санкции отменят. Это как маленького ребенка отправить драться с чемпионом мира и нам нужно еще пять-шесть лет санкций, чтобы начать всерьез конкурировать. Сейчас мы закрыты щитом и он должен держаться, чтобы мы могли развиться.



Роспотребнадзор, впрочем, поспешил успокоить граждан. Ответственный за разработку законопроекта о введении штрафов за хранение, перевозку и реализацию запрещенных к ввозу в Россию продуктов Сергей Ходячих заявил агентству RNS, что случаев ввоза продуктов для личного употребления новый закон не коснется:

Для того, что в личных нуждах используется, это не будет работать. Это касается промышленных оборотов хозяйствующих субъектов, если таможня что-то пропустила, через границу проскочила запрещенная продукция, то Роспотребнадзор здесь уже в обороте будет выявлять.

Anna Kuklina

Очень вредно для нервов не уметь читать — в холодильник к вам никто не полезет. Речь идет о штрафах за ввоз санкционки более допустимой нормы в 5 кг на человека. Пока есть только штраф за незаконную продажу санкционных товаров. Видимо, связано с последним случаем — когда двух мужчин поймали на границе с Финляндией с 117 кг сыра и масла.

Но не все готовы в это верить.

Sergey Borisov

Прям вредители сидят в этом роспозоре. Для личных нужд не коснется. Щаз! Сначала надо будет доказать, что это для личных нужд. И доказывать будут, увы, не они.

Sergey Prostov

Скажите, дяденьки в костюмах и формах, так мне можно домой сыр привезти поесть или отнимите и сами сожрете, а меня еще и оплатить это заставите? А то у вас "один пишем, два в уме", а мне потом бегай доказывай, что не козёл.

Бдительные граждане отмечают, что в тексте законопроекта ничего о личных нуждах не сказано – а значит, в случае, если его примут в текущем виде, ничто не мешает государству начать штрафовать за провоз "для себя", если ему вдруг так вздумается.

Александр Фельдман

Кстати, к вопросу о штрафах за санкционку: злые языки утверждают, что в доступном проекте (который ещё не прошел ни одной экспертизы) про ЛИЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ не написано ни слова.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=61715

"...Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;

на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.»

В сухом остатке — если такие поправки примут, то любого гражданина с сыром можно остановить на таможне, оформить протокол и выписать соответствующий штраф.

Любого. Любого, Карлуша.

Но пока, кажется, все может идти по-старому – то есть так, как описывает Александр Морозов:

удивительная история произошла с этими продуктовыми антисанкциями Кремля. Точнее, конкретно с вонючим сыром, поскольку о нем только и речь. Я не помню, чтобы ранее русские жадно возили из-за границы какие-то продукты в постсоветский период. Ну, помню, мы все покупали много бухла в дьюти-фри. Был период. Потом перестали. Был период когда все покупали "бутылочку оливкового масла". Лекарства возили. Но вот так, чтобы прямо закупать целые пакеты вонючего сыра, набивать ими чемоданы, а то и в ручной клади громоздить над головами в авиалайнере - это какой-то удивительный феномен. Этот сыр, когда он был доступен в Москве, редко кто покупал - и понемногу.

Здесь какая-то загадка. Случился какой-то психологический припадок по поводу этого "запрещенного сыра". Каждый просит каждого привезти этого сыра. Он стал основным подарком, который можно привезти любому. Теперь все чемоданы, все самолеты, поезда, автобусы, холодильники - пропахли этим сыром. Куда ни войдешь: "а-а-а, это пахнет солдатской портянкой, это русские везут сыр".