Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета в Черном море

Украина обвинила Россию в обстреле военно-транспортного самолета Ан-26, совершавшего тренировочный полет. Он получил повреждения.

Как заявил украинский министр обороны Степан Полторак, по самолету открыли огонь из стрелкового оружия с малого противолодочного корабля Черноморского флота РФ. Полторак утверждает, что была зафиксирована работа российской радиолокационной станции "в активном режиме", что – по словам министра – "обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны".

Во время обстрела самолет пролетал над Одесским газовым месторождением, которое было захвачено Россией после аннексии ею Крыма в 2014 году.

Самолет удалось посадить, экипаж не пострадал. Российские власти пока не прокомментировали это сообщение.