"Голосу Америки" 1 февраля исполнилось 75 лет.

Международная сеть, базирующаяся в Вашингтоне, сегодня вещает на 47 языках на более двух с половиной тысячах теле- и радиоканалах, предоставляет контент для мобильных устройств, общается с аудиторией в социальных сетях.

В принятом в 1976 году уставе "Голоса Америки" говорится, что его сотрудники обязаны "служить надёжным и авторитетным источником новостей", предоставляя "точную, объективную и полную" информацию.

Вещание радиостанции началось 1 февраля 1942 года - на коротких волнах на Германию транслировалась 15-минутная передача из Нью-Йорка. К концу Второй мировой войны "Голос Америки" вещал на 40 языках, программы состояли из новостей, аналитических комментариев и музыки.

По данным на 2016 год, аудитория "Голоса Америки" на всех платформах составляла 236 миллионов человек в неделю.



