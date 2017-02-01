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Грани времени

Герцен – Вятка, Киров – Навальный? Эфир в 21:05.

Россия. Алексей Навальный перед началом суда. Киров, 01.02.2017

Россия. Алексей Навальный перед началом суда. Киров, 01.02.2017

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Обсуждают Станислав Белковский, Георгий Албуров, Даниил Константинов, Алексей Сахнин, Наталья Джанполадова

Суд в Кирове поместил оппозиционера Алексея Навального под подписку о невыезде.

Он отказался соблюдать эту меру пресечения.

Об этом в Твиттере сообщил директор основанного Навальном Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

По его же словам, второму подсудимого по делу о хищении в компании "Кировлес" предпринимателю Петру Офицерову избрана такая же мера пресечения.

Ленинский суд Кирова 1 февраля продолжил повторное рассмотрение "дела Кировлеса" в отношении оппозиционного лидера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. По версии обвинения, Алексей Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, совместно с Петром Офицеровым организовал хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. На заседание оба подсудимых были доставлены принудительно.

Причины возобновления преследования Алексея Навального и Петра Офицерова, возможный исход суда и последствия его для российской политики обсуждают политолог Станислав Белковский, сотрудник ФБК Георгий Албуров, общественные активисты Даниил Константинов, Алексей Сахнин, специальный корреспондент Радио Свобода на процессе в Кирове Наталья Джанполадова.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

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