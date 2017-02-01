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Полиция ФРГ задержала тунисца, подозреваемого в подготовке теракта

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Полиция Германии задержала 36-летнего гражданина Туниса, подозреваемого в подготовке теракта. По информации издания Bild, его задержали в среду во время масштабной спецоперации во Франкфурте.

Полиция подозревает задержанного в вербовке джихадистов в экстремистскую организацию "Исламское государство", деятельность которой запрещена во многих странах, включая Россию. По данным правоохранительных органов, он, кроме прочего, создал сеть поддержки исламистов на территории Германии.

Задержанный прибыл в ФРГ в качестве беженца, но получил отказ. Он некоторое время находился под стражей в ожидании выдворения из Германии, но позднее был отпущен на свободу. Тунисские власти не направили в ФРГ необходимых документов для экстрадиции своего гражданина.

19 декабря прошлого года в центре Берлина грузовик, которым управлял связанный с исламистами беженец из Туниса, въехал в толпу. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Спецслужбам было давно известно о связях подозреваемого с исламистами, однако власти Германии не смогли его депортировать из-за отсутствия действительных документов.

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