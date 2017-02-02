Кировлес и минибар. Трампа в России больше, чем Путина

Доброе утро!

Летом, когда оно настанет, вы наверняка уйдете в отпуск, а вот “самые целеустремленные студенты МГУ” отправятся на строительство Крымского моста.

(Если вы еще не познакомились с этим серым товарищем, жмите сюда)

Украинские власти обвинили Россию в обстреле невооруженного самолета Ан-26 Военно-морских сил Украины в Черном море. Россия, в свою очередь, выразила Украине протест в связи с действиями этого самого Ан-26: он, якобы, совершил “два опасных облета” буровых вышек. В РФ вышки называют российскими, в Украине – захваченными Россией.

Донбасс. Вчера в Киеве хоронили погибших в ходе эскалации конфликта украинских военных. Стороны вроде бы договорились о введении режима тишины, но он, похоже, не ввелся: ранения получили рабочие, ремонтировавшие ЛЭП. Подтвержденной информации из зоны боев мало, вся она собрана здесь. Сегодня, как ожидается, ситуацию в районе Авдеевки рассмотрит на открытом заседании Совет безопасности ООН. А в Москве в связи фотовыставкой о Донбассе в Следственное управление вызваны журналисты Сергей Лойко и Александр Васюкович: в их карточках якобы содержится пропаганда "Правого сектора".





ФСБ приказала установить пограничную зону на российско-белорусской границе. Деталей никто не знает, но предположительно это делается для устранения лазейки, через которую россияне сегодня могут незаметно уехать в Европу. А может быть, наоборот, потому что Беларусь недавно ввела безвизовый режим для 80 стран.

Прочие российские новости делятся на законодательные и судебные. Законодательных инициатив две: ввести новую статью в административный кодекс за перевозку, хранение и продажу запрещенных к ввозу товаров (граждане, тщательно взвешивайте сыр, который вы везете в Россию!) и приравнять встречи с депутатами в Петербурге к митингам (и там опять замаячили оскорбленные чувства верующих). А декриминализацию побоев в семье одобрил Совет Федерации.

В судах такое:

Суд в Кирове хотел взять с Навального и Офицерова подписку о невыезде из Кирова, но те не подписались. В качестве места проживания в Кирове указывался “Хилтон”, в связи с чем Навальный ребром поставил вопрос о бесплатном доступе к минибару. (Идея, судя по всему, в том, что в субботу политик собирался открывать свой предвыборный штаб в Петербурге, и суд намекнул, что лучше бы ему там не появляться).

В Татарстане автор поста с одобрением стрельбы в гей-клубе в Орландо получил не три года тюрьмы, как просили прокуроры, а 50 тысяч штрафа.

По делу “Шалтая-Болтая” вроде бы арестованы еще два человека. Их обвиняют по статье “неправомерный доступ к компьютерной информации”. “Фонтанка” утверждает, что основателя “Шалтая” Владимира Аникеева повязали после того, как он обидел министра обороны РФ Сергея Шойгу. Все прочие утверждения СМИ по этому делу (официально не подтвержденные) собраны здесь.

Вишенка на торте: Reuters уверяет, что Сечин лично присутствовал на встрече, после которой арестовали Улюкаева.

Восточная Европа и пока-еще-Европа:

В Бухаресте вчера прошла едва ли не крупнейшая с 1989 года демонстрация: люди возмущены решением правительства освободить от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 47,5 тысячи долларов. Правительство говорит, что хочет таким образом разгрузить тюрьмы.

В Будапеште сегодня ждут Владимира Путина. Обсуждать, вероятно, будут расширение АЭС в Пакше и стратегию отмены санкций ЕС против России. Глава венгерского МИДа уже вторую неделю рассказывает журналистам об их бесполезности.

Палата Общин одобрила в первом чтении проект брекзита. Сегодня, как ожидается, будет обнародован его подробный план. Второе чтение назначено на 6 февраля. Потом закон уйдет в Палату Лордов. А потом начнется.

Америка.

Сенат США утвердил в должности госсекретаря бывшего главу Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Он уже принял присягу.

Белый Дом уточнил инструкции по исполнению указа Трампа о запрете на въезд в США гражданам из семи преимущественно мусульманских стран: обладателей грин-карт впускать разрешили.

Дональд Трамп лично встретил гроб убитого в Йемене американского военнослужащего. Пентагон сообщил, что в ходе этой операции 29 января могли погибнуть гражданские лица, в том числе дети.

В штате Делавар недовольные политикой Трампа заключенные захватили в заложники пятерых надзирателей.

Главное. Дональд Трамп обогнал Путина по количеству упоминаний в российских СМИ. Ни слова больше!

В трех ссылках почитайте лучше

Про руконожку айе-айе, которая живет в лесах Мадагаскара;

Про Дэвида Боуи – отрывок из книги Саймона Кричли “Боуи”, которая скоро выйдет в Ad Marginem (если вы читаете по-английски и любите Боуи, изучите еще прекрасное эссе Иэна Пенмана про Боуи, там и книга Кричли разбирается);

Про экономическое устройство российской тюремной системы. Целая энциклопедия – с историей, официальными данными и свидетельствами трудящихся: “Провинившихся сажали в ШИЗО – одиночные камеры, где на полную громкость ставили песни из детских мультфильмов. Из одной колонки гремела одна песня, из второй другая. Через сутки люди были готовы работать где угодно. И я в том числе”.

Искренне ваши,

Семь-сорок