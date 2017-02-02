В Румынии протестуют против ослабления борьбы с коррупцией

В Румынии около 250 тысяч человек вышли в среду на акции протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев (44 тысяч евро).

Также власти планируют провести амнистию осужденных, которые приговорены к срокам менее пяти лет.

В Бухаресте, по сообщению Би-би-си, до 150 тысяч человек приняли участие в демонстрации около здания правительства. Ещё 100-150 тысяч человек протестовали в других городах страны. Собравшиеся требовали отмены решений и отставки правительства.

В Бухаресте произошли столкновения с полицией после того, как находившиеся в толпе демонстрантов несколько сот футбольных фанатов начали бросать камни и дымовые шашки в полицейских. В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, пострадали четыре человека.

Нынешняя волна антиправительственных протестов - самая масштабная после падения коммунистической власти в 1989 году, отмечает Bloomberg.

Власти Румынии объясняют решение смягчить наказания для коррупционеров и амнистировать осужденных на небольшие сроки попыткой справиться с переполненностью тюрем. Противники считают, что новое постановление позволит избежать уголовной ответственности ряду политиков, в частности, председателю правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями.