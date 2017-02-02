США не согласны с аннексией Крыма – посол Украины в ООН

Посол Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и никогда не согласится с аннексией Крыма.

На пресс-конференции в Нью-Йорке 1 февраля Ельченко заявил, что посол США в ООН Никки Хейли сообщила ему, что Соединенные Штаты "полностью против того, как ведет себя Россия с восточной части Украины".

"Она подтвердила позицию США по Крыму в отношении того, что аннексия никогда не будет принята", – сказал он, добавив, что был "абсолютно удовлетворен" ответами на вопросы по поводу присоединения к России Крыма в 2014 году.

Во время предвыборной кампании в прошлом году президент Дональд Трамп говорил телеканалу ABC News, что хотел бы "взглянуть" на вопрос Крыма и "что народ Крыма (из того, что он слышал) предпочел бы быть с Россией, чем там, где он был, и это также следует принимать во внимание".

Говоря о том, что администрация Трампа может рассматривать улучшение отношений с Россией, Ельченко отметил, что это не происходит, как он выразился, за счет Украины.

Миссия США при ООН также сообщила, что Хейли подтвердила поддержку территориальной целостности Украины во время встречи с Ельченко.