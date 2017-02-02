Стена от Лукашенко

Сложный период в российско-белорусских отношениях: недавно Белоруссия объявила безвизовый режим для туристов из нескольких десятков стран, а теперь Россия, посчитав этот шаг угрозой, фактически восстанавливает государственную границу!

Олег Козловский:

Россия отгораживается от "братского народа" границей. Лукашенко открывает страну для Запада. Америка закрывается от мигрантов. Мир наоборот.

Кирилл Гончаров:

Пока Яблоко требует нормализовать отношения с соседними странами и скоординировать действия с Евросоюзом, Россия устанавливает пограничную зону с Белоруссией.

Показательные игры вместо внятной внешней политики.

Кстати, это касается обеих стран, а точнее, их лидеров.

Александр Кынев:

Крепнет Союзное государство!

Николай Травкин:

Неважно шли дела в международных отношениях.

Ладно страны Балтии, да восточная Европа - эти никак не могут отойти от воспоминаний о преимуществах социализма, но и со старой Европой со всей перессорились. Про Америку и говорить нечего, даже из "восьмёрки" нас выпихнули.

Одним несомненным плюсом оставалось гордиться МИДу, что на просторах СНГ бурно шли и углублялись интеграционные процессы. Вокруг нас, конечно. Украину с Грузией считать не будем - там временно фашисты пришли к власти. Но остальные, особенно Средняя Азия… Тут тебе и ОДКБ, и ЕврАзЭС,… да что душеньке угодно, то и выбирай! С любой глубиной погружения во взаимную экономику или культурное взаимодействие, союзы на любой вкус и любой конфигурации.

И жемчужиной всего этого объединительного великолепия блистало "Союзное государство Россия - Белоруссия". Такой степени единения во всех сферах достигли, что почти одна страна! Ну, только Президент у каждой территории свой, а так хошь пешком, хошь с ветерком на автомобиле - никто не препятствует…

Вчера директор ФСБ г.Бортников дал команду восстановить государственную границу между Россией и Белоруссией.



Валерий Савельев:

Ну, то есть, как я понимаю, наши власти почему-то решили границу с Беларусью очень жестко контролировать.

Почему вдруг внутри Союзного государства России и Беларуси возникла необходимость в "мероприятиях по профилактике правонарушений" и в создании "необходимых условий охраны" – вопрос!

Может быть, это ответ президенту Лукашенко?

Нефтегазовые доги не платит, тарифы за прокачку увеличивает, цены признавать не хочет.

А еще говорит о том, что не даст народ в обиду, и даже о борьбе за независимость.



А еще Лукашенко ввел безвизовый режим для граждан 80 стран, включая Евросоюз и США.

Наши сразу сказали, что все штатно, все согласовано, типа, Москва не возражает.

А теперь вот ввела режим пограничной зоны.



Но проверять-то будут всех, не только иностранцев.

И что теперь останется от Союзного государства и наших особых отношений?

Так Беларусь и вправду однажды совсем независимой станет.

Как-то у нас все больше и больше определяется движение в разные стороны.



На границах с Японией недавно отменили режим пограничной зоны!

А на границах с Беларусью ввели.



Чтобы, значит, безвизовые супостаты не прорвались.

Самый близкий союзник…

Был?

Кроме всего прочего, новость не обрадовала противников путинского режима. При отсутствии границы человек, опасающийся репрессий, мог скрыться именно через Белоруссию.

Роман Могучий:

Наскрывались через Минск?

Одновременно с этим появились сообщения о том, что Белоруссия готовится покинуть ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз) и ОДКБ (Организацию договора о коллективной безопасности), а, может быть, даже запустить процесс ликвидации союзного государства с Россией.

Источники серьёзных изданий, например, "Коммерсанта", отвергают существование таких планов. Зато агентство Regnum делает Лукашенко строгий выговор:

В Москве с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной». В этой связи, как отметил источник ИА REGNUM, в Москве не будут делать громких заявлений относительно подготовки Минска к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии.

Вместе с тем всем ответственным лицам в Минске необходимо понимать, что не может быть независимости только на словах. Независимость — это весь комплекс жизнедеятельности государства, начиная от политики и идеологии и заканчивая финансами и экономикой. Если руководство Белоруссии решило пойти таким путем, путем выхода на тропу «экономической войны», то никаких вопросов данная стратегия развития белорусского государства вызывать не будет.

Вопрос будет заключаться только в одном — насколько данная политическая линия белорусского руководства будет отвечать национально-государственным интересам белорусского народа. Как отметил источник ИА REGNUM, при любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским, независимо от политики центрального руководства.

Если опыт «братской Украины», где смена власти произошла и еще произойдет именно из-за нежелания учитывать национально-государственные интересы подавляющего большинства украинского народа, ориентированного на союз с государствами ЕАЭС, в руководящем Минске никого ничему не учит, то Москва не будет пенять руководству республики на те действия, которые отбрасывают республику на обочину мирового развития.

Фёдор Крашенинников:

Ах вот оно что.

Какой успех!

Александр Сотник:

От путинской России даже бацька шарахается.

Владимир Милов:

Выйдут или нет - евразийство в любом случае явно трещит по швам, превращаясь просто в "Азию"

Наконец, логичный вопрос - чего Белоруссии стоит опасаться после охлаждения отношений с путинской Россией.





​Иван Преображенский:

Появление пограничной зоны - это повод задуматься о переносе границы, не так ли?

Павел Пряников:

Такими темпами скоро увидим "вежливых людей" в Белоруссии

Максим Горюнов:

когда вслед за Киевом уйдёт и Минск, в дверь к одинокой и грустной Москве постучится её бывший: Улан-Батор. с ним Москве будет легче. не нужно будет притворяться, играть, мучить себя. можно будет расслабиться и просто быть собой.