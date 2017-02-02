Евгений Ясин: Как России выжить?

Россия постепенно исчерпывает Резервный фонд. Роста экономики не будет - в этом сходятся все эксперты. Роста цен на нефть не ожидается. Экономический национализм президента Трампа в США грозит дестабилизацией сложившихся в мире отношений. Как путинскому режиму жить дальше? Говорим с профессором, научным руководителем ГУ-ВШЭ Евгением Ясиным.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: Мы видим, в последнее время Россия постепенно исчерпывает Резервный фонд. Роста экономики, как и роста цен не ожидается, о чем говорят эксперты. Новый курс президента Трампа в США грозит некоторой дестабилизацией сложившихся в мире отношений. Есть вопрос, как жить дальше.

Поговорим об этом с профессором, научным руководителем Высшей школы экономики, главой фонда "Либеральная миссия" Евгением Ясиным. Правительство сегодня обсуждало возможности приватизации таких крупных активов, как ВТБ, РЖД, «Почта России». Какие-то решения приняты, хотят продать что-то ВТБ, 4% акций «Алроса», оставить блокпакет в «Совкомфлоте». На ваш взгляд, этот интерес к приватизации вдруг проснувшийся, он чем вызван?

Евгений Ясин: Во-первых, план приватизации был разработан довольно давно — это не новость. Он относится еще к тому времени, когда Набиуллина была министром экономики. Но потом раздавались голоса довольно много, которые говорили, что сейчас не время для приватизации, подождем, когда активы начнут расти в цене и тогда может будет их продавать — это будет разумно.

С моей точки зрения, стало с тех пор не лучше, а хуже, стоимость активов продолжает падать в цене. Постольку, с моей точки зрения, для России важно развитие рыночной экономики и частного хозяйства, я поддерживаю приватизацию. Неважно, когда она произойдет. Если сейчас, то тогда принципиально важно, чтобы картина этой приватизации была несколько иная, чем «Башнефть» или «Роснефть», потому что там никакой приватизации не было.

Михаил Соколов: А что с «Роснефтью» произошло, на ваш взгляд? Какая-то странная операция, в которой участвовали, на мой взгляд, несколько подставных компаний, много государственных денег и вообще непонятно, что произошло.

Евгений Ясин: Вы все рассказали. Я знаю ровно то же самое, что вы. У меня такое впечатление, что с "Роснефтью" произведена какая-то операция, которая создает видимость приватизации, но никакого отношения к приватизации не имеет. У меня такое совершенно определенное отношение. Я считаю, что если так будет все происходить, это все будет называться приватизацией, то я бы скорее встал бы на позицию Улюкаева того времени, когда он выступал против приватизации на таких условиях, как предполагалось с «Башнефтью». Что там произошло дальше, я не знаю.

Михаил Соколов: Улюкаев сидит под домашним арестом, все, что мы знаем.

Евгений Ясин: Я знаю то же самое. Но я хорошо знаю Улюкаева. С моей точки зрения, никаких взяток он брать не мог.

Михаил Соколов: Сообщают, что Игорь Иванович Сечин лично участвовал в этом мероприятии по ловле Улюкаева.

Евгений Ясин: Это у меня не вызывает удивления, я думаю, очень может быть. Так же, как не может быть, чтобы Улюкаев поехал к Сечину для того, чтобы взять у него эти деньги, которые теперь называют взяткой. Я не верю в это дело.

Во всяком случае похожая история с моим другом Белых Никитой Юрьевичем, она мне в очередной раз подсказывает, что есть определенные деятели, которые играли важную роль в современной системе управления, имеют сильных врагов, эти сильные враги устроили уже две такие операции.

Еще, я думаю, есть большая операция, про которую мы не знаем, которая нацелена на определенных предпринимателей. Хотя сейчас стараются не нападать на предпринимателей, потому что появилось убеждение в высших кругах, что лучше не задевать сейчас предпринимателей, а наоборот стараться их привлечь на сторону государства, на сторону власти, как-то с ними заигрывать. Несколько раз Путин выступал, высказывался в таком духе. Тем не менее, напали на чиновников.

Михаил Соколов: Народ радуется, наверное. Арестованы три губернатора, министр.

Евгений Ясин: Эти чиновники были в таком положении, в котором они могли играть важную роль в современном развитии России. Это совершенно для меня определенно.

Михаил Соколов: Все-таки история с Резервным фондом. В 2008 году там было 142 миллиарда долларов, сейчас 16 миллиардов, считают, что может быть на год хватит. Конечно, есть еще у нас Фонд национального благосостояния. Но получается, что Россия проедает свои ресурсы, накопленные в это жирное или нефтяное вкусное хорошее время.

Евгений Ясин: Нефтяное время не всегда сохраняется, поэтому были созданы эти фонды, и Резервный фонд, и Фонд национального благосостояния. Поэтому когда пришел кризис, надо тратит. Стараться, конечно, возобновить эти фонды, поддерживать. Сейчас цены на нефть немножко выросли, будем добавлять, наверное. Я другого выхода пока не вижу. Потому что если вы рассчитываете на то, что подойдет время, когда при нынешних условиях начнется довольно значительный подъем, я считаю, что значительный подъем для нас — это 2,5% роста в год. Потому что такой рост показывают сегодня Соединенные Штаты Америки, а нам нужно иметь скорость роста, чем передовые капиталистические страны, потому что нам надо догонять, двигаться вверх.

Михаил Соколов: Португалию догонять, как обещал Владимир Владимирович Путин?

Евгений Ясин: Насчет Владимира Владимировича я не могу сказать, но мой друг Андрей Илларионов об этом говорил. По-моему, он подсказывал в свое время Владимиру Владимировичу.

Михаил Соколов: Не догнали?

Евгений Ясин: Нет. Сейчас у нас выбор какой был? Я уйду в тему, которая мне интересна, не уверен, что она вам интересна и нашим слушателям. Я хочу сказать, что у нас есть некая ключевая точка для того, чтобы оценивать нынешние события — это выборы 2011 года. Тогда на этих выборах были плохие результаты для правящей партии, а кроме того появились новые средства, которые позволяли определять определенные недостатки в подведении итогов.

Михаил Соколов: То есть выявлять фальсификации?

Евгений Ясин: Совершенно верно. Тогда появилось определенное движение либеральное, в основном, правда, оно было сосредоточено в Москве, может быть еще пара городов, в Питере не было этого движения.

Михаил Соколов: Было, но не очень сильное.

Евгений Ясин: Все-таки это город путинский.

После этого неясно было, куда идти дальше. Я напоминаю воззвание, был такой документ в конце декабря 2011 года, в котором были предложения по программе будущей работы правительства. Там были такие вещи, которые показывали, что мы по ряду вопросов должны вернуться обратно, по тем пунктам, которые мы переделывали минувшее десятилетие. Скажем, выборы губернаторов и другие такие вещи. Все это говорило о том, что если выберут этот путь, кстати, к этому пути нужно отнести и статьи и выступления Путина перед президентскими выборами, майские указы, еще кое-какие вещи. Это был такой путь развития в сторону либеральных реформ.

Затем 6 мая, успешные президентские выборы, на которых Путин одержал победу. После этого открывается другая линия, а именно закручивание гаек, определенное ужесточение политики, которое нашло конкретное выражение — это и история с Pussy Riot, это история с делами людей, которые задержаны были по поводу того, что они «избивали» полицейских на Болотной площади, потом закон об «иностранных агентах».

Михаил Соколов: В общем, закрутили гайки. А результат через четыре года?

Евгений Ясин: Нет, не через четыре года, а раньше. 2012-13 еще проверка была демобилизации — это выборы московского мэра, а после этого, видимо, там уже захлопнули эту линию и следующий год — это Крым, это Донбасс, это соответствующие события в России, которые привели определенные настройки на эти события средств массовой информации и так далее.

Потом, видимо, прошла такая линия о том, что если идти дальше таким путем, то мы ничего не выиграем, а проиграть можем очень много. Мы уже начали проигрывать, потому что, если вспомнить 2014 года, кроме этих санкций были еще события конца года, которые связаны были с резким падением рубля. После этого спасительное решение Набиуллиной и ее коллег относительно того, чтобы, во-первых, ввести плавающий курс рубля. Его должны были 1 января вводить, но ввели в конце ноября. Кроме того действия по использованию высокого значения ключевой ставки процента Центрального банка — это привело к тому, что падение рубля было остановлено. Хочу сразу сказать, что это была очень ограниченная победа или ограниченный выигрыш на определенном участке событий.

Михаил Соколов: Сейчас хотят девальвировать рубль на 10%, разговоры пошли.

Евгений Ясин: Я считаю, что это абсолютно бессмысленно.

Михаил Соколов: Денег в бюджет больше придет от нефти в рублях.

Евгений Ясин: Деньги будут дешевле стоить.

Михаил Соколов: Это разве волнует власть, что деньги дешевле будут?

Евгений Ясин: Это волнует, потому что каждый раз выступают «профессионалы», которые из Столыпинского клуба, они говорят: давайте нам больше денег, не надо снижать инфляцию. Давайте сделаем так, чтобы государство тратило больше денег на инвестиции и так далее. Это те шаги, которые не один раз у нас делались, они к большому успеху не привели. Они приводили к частичному успеху тогда, когда росли цены на нефть, а сейчас у нас нет этого резерва, поэтому это пустой разговор. Вы скажете мне: собственно, что происходит в стране, есть ли какие-то надежды на подъем?

Михаил Соколов: У меня нет, у вас может быть есть. Даже страшно спросить.

Евгений Ясин: Я объясню мою позицию. Во-первых, все знают, что я оптимист, я тоже присоединяюсь к этому мнению. Я считаю, что все равно мы со временем выберемся на серьезную кривую по развитию рыночной экономики с таким расчетом, чтобы она стала эффективной, чего пока нет. До этого, чтобы быстрый был подъем, я не вижу. Не вижу по очень простой причине, потому что, скажем, есть фактор один, при котором может быть такой подъем — это если у вас цены на нефть поднимутся примерно до 90 долларов за баррель. Я могу сказать с очень высокой вероятностью, что этого не произойдет.

Михаил Соколов: Почему не произойдет? Россия пытается создать картель всех нефтедобытчиков мира.

Евгений Ясин: Пожалуйста, если вы хотите, вы можете ввести налоги или повысить цены на нефть, независимо от того, что происходит на мировом рынке. Но вы же понимаете, что это будет нападение на российские предприятия, которые должны, по вашему мнению, обеспечить подъем. Это будет противоположный результат.

Могут подняться цены на нефть, но это очень маловероятно. Самое главное, что это нам не дает выхода, потому что если даже мы будем стоять на позициях добывающей страны, у которой высокие цены на ее экспортное сырье, все равно дальше определенной позиции это нас не поднимет. Так же, как мы видим, богатой страной стала Саудовская Аравия, но она не стала развитой страной. Вот это примерно в нашем случае ожидает.

Михаил Соколов: То есть Россия может быть богатой, но не развитой, опять отстающей?

Евгений Ясин: Совершенно верно. Вот это меня больше всего беспокоит. Вы спросите меня: а есть какие-то другие пути? Конечно, есть, они в значительной степени известны нашим руководящим кругам, они описаны в тех документах, о которых я говорил. Можно сказать, что эта работа Кудрина, Центр стратегических разработок.

Михаил Соколов: Он же независимый суд хочет, еще каких-то безобразий с точки зрения нынешней власти, как же поделиться властью. Они же не могут сами себя высечь.

Евгений Ясин: Должны.

Михаил Соколов: Никто же их не заставляет.

Евгений Ясин: Не может заставить.

Михаил Соколов: Если возникнут серьезные неприятности, то власть может пойти на ограниченные либеральные реформы?

Евгений Ясин: Я должен вам сказать, за какие я реформы. Я придерживался более радикальных взглядов до начала 2014 года. После того, как у нас произошло присоединение Крыма, потом Донбасс и так далее.

Михаил Соколов: Аннексия и война...

Евгений Ясин:Самое главное не в этом дело, а в том, каково было отношение большинства российского населения к этим событиям.

Михаил Соколов: Они рады, они готовы заплатить за это падением жизненного уровня.

Евгений Ясин: Нет, они не готовы.

Михаил Соколов: Готовы. Они нам рассказывают на опросах, что хотят.

Евгений Ясин: До определенного уровня они и будут так говорить.

Но на самом деле, когда начнет подступать ясность того, что это сделано не Америкой, не Германией и не Украиной — это мы сами сделали, вот тогда придется искать другие решения. Эти решения требуют довольно серьезных реформ к повышению рыночного хозяйства, к обеспечению прав частной собственности и свободной конкуренции. Пойдут наши, не пойдут, я не могу сказать. Это действительно довольно опасные шаги для тех, кто сегодня влияет на принятие решений, но без этого мы не сможем из коризиса выбраться.

Михаил Соколов: Буквально вчера были слухи о том, что правительство наконец решило повысить пенсионный возраст, к вечеру начались опровержения. Хотя, наверное, какой-то документ там ходит, если такие утечки идут. Почему они так дергаются, в конце концов какое-то решение придется принять? К выборам тянут президентским?

Евгений Ясин: Да, совершенно верно. Но какое решение все равно придется принять — это вопрос о повышении пенсионного возраста.

Михаил Соколов: Вы-то за, конечно?

Евгений Ясин: Вопрос не в том, за я или не за, я хочу, чтобы мне пенсию платили большую. Я понимаю как экономист, что это невозможно. Такой пенсионный возраст, как у нас был установлен при советской власти, Россия сегодня платить не может.

Михаил Соколов: Но при таких военных расходах не может, а при других военных расходах может.

Евгений Ясин: Нет, это ничего не поможет. У нас было время, когда мы имели довольно низкие военные расходы и тогда тоже это нам не помогало. Мы сегодня, правда, имеем более высокий уровень ВВП, но это ничего не меняет. Потому что в конце концов решение заключается в том, какие будут темпы экономического роста.

Михаил Соколов: А еще не надо было разваливать накопительную систему, которую развалили за последние годы полностью.

Евгений Ясин: Просто у них не было денег.

Михаил Соколов: Изъяли деньги за несколько лет, украли фактически.

Евгений Ясин: Те деньги, которые должны были идти на трансформацию пенсионной системы, их не было, они кончились.

Еще было, когда Голикова была вице-премьером, тогда ясно было уже, что нужно принимать какие-то серьезные решения в том числе по пенсионной системе. Но не так, что вы сегодня делаете пенсионную систему таким образом, чтобы все пенсионеры были довольны и чтобы они получали накопительную часть и так далее.

Михаил Соколов: Лукашенко взял и за один день все решил, издал указ и приказал. Вот она — диктатура.

Евгений Ясин: Диктатура по отношению к своему народу, но не диктатура по отношению к российскому руководству. Он прибежит сюда за деньгами, мы посмотрим.

Михаил Соколов: Сейчас конфликт, кстати говоря, он ввел открытый въезд для граждан 80 стран на пять дней, Россия тут же перекрывает границу сейчас. Так что там с Лукашенко не все так просто, конфликт идет и может быть даже союзное государство не устоит так называемое. Возможно?

Евгений Ясин: Возможно. Я не знаю, как там будет с Лукашенко. Я твердо убежден в том, что он не в состоянии в конечном счете обеспечить развитие Белоруссии, рано или поздно это осознают не только интеллигенты, которые попадают в тюрьму или еще что-то. В конце концов меня интересует судьба России.

Михаил Соколов: За российский счет он живет пока, режим держится.

Евгений Ясин: Если вы затронули пенсионное обеспечение, спорят относительно того, поднимать пенсионный возраст или нет. Простая вещь, что определенная часть людей будет большее время платить налоги, обогащать, давать деньги в пенсионный фонд. Количество людей, которые будут получать эти деньги из пенсионного фонда, оно перестанет так быстро увеличиваться. Это неизбежно, потому что такие пенсионные возрасты, как у нас, почти ни в каких странах нет. Все равно придется делать, но и этого не хватит.

Михаил Соколов: У нас 25 лет назад начались экономические реформы, как раз отмечался 1 февраля день рождения Бориса Николаевича Ельцина, ход реформ - это все у вас в Высшей школе экономики обсуждалось.

Я решил попросить сделать опрос, готовы ли люди отказаться от рыночной экономики, которая появилась в России в 1992 году, или нет.

Полный текст будет опубликован 3 февраля. Доступны полная видео и аудиоверсия.