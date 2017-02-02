Допинг-проба "Б" Александра Поветкина дала положительный результат

Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

Вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе.

Ранее в допинг-пробе российского супертяжеловеса от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина. Допинг-тест Поветкина, сданный Ассоциации по добровольному тестированию на допинг, дал положительный результат.

В связи с этим WBC отказался от проведения боя за звание временного чемпиона мира между Поветкиным и Бермейном Стиверном. Тем не менее, Поветкин 17 декабря боксировал в Екатеринбурге, легко победив нокаутом французского боксера Жоана Дюопа, который, как выяснилось, уже несколько дней находился на Урале в качестве "запасного варианта". Это навело на подозрения о том, что в команде Поветкина знали о возможном срыве боя со Стиверном.