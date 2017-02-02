Трамп грозит лишить университет в Беркли федеральных средств

Президент США Дональд Трамп угрожает лишить федерального финансирования Калифорнийский университет в Беркли, в котором в среду произошли беспорядки.

Несколько сот студентов и гражданских активистов протестовали против запланированного выступления редактора ультраконсервативного информационного портала Breitbart Майло Яннопулоса. В ходе волнений в кампусе демонстранты били окна, поджигали деревянные панели, бросали петарды и камни в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.

Университет в Беркли временно закрыт. Выступление Яннопулоса отменили.

Главный политический советник Трампа Стивен Бэннон ранее руководил сайтом Breitbart News.

Калифорнийский университет в Беркли – один из ведущих государственных университетов в стране, входит в десятку лучших учебных заведений мира. Он существует на деньги штата, разного рода пожертвования; почти половина исследований финансируется правительством, другие проводятся за счет частных контрактов.

