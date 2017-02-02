Присяжные остались с прессой

Верховный суд РФ оставил в силе приговор уроженцу татарстанского города Тетюши Сергею Сенину, оправданному судом присяжных по обвинению в ограблении и двойном убийстве, совершенном в 2003 году. Следствие в отношении Сенина было приостановлено еще в 2006 году – тогда правоохранительные органы так и не смогли собрать достаточно доказательств его вины, однако феврале 2016-го он снова был арестован. Доказательств за 10 лет не прибавилось, однако прокуратура Татарстана с поражением не смирилась и подала апелляцию, сославшись на то, что присяжные читали статьи о процессе в интернете.

Заседание Верховного суда началось с сюрприза: суд представил факс от одной из присяжных, которая уведомила судей, что во время слушаний присяжные на самом деле получали информацию о процессе из интернета и потому не могли вынести взвешенное решение. Несмотря на протесты адвокатов, что личность автора письма не установлена, как и изложенные в нем факты, суд приобщил документ к делу. В зале повисла напряженная тишина, кажется, даже адвокаты были уверены в том, что суд отменит оправдательный приговор.

​

Присяжные тем временем вряд ли могли принять другое решение, независимо от того, читали они статьи о Сенине или нет. Доказательств его причастности к убийству в деле попросту нет, зато есть подтвержденное свидетелями алиби. В ночь с 12 на 13 июля 2003 года в дом тетюшинского предпринимателя Ивана Горюнова проникли воры, очевидно, знавшие, что Горюнов уехал на свадьбу, но столкнувшиеся с его братом Сергеем и другим жителем Тетюшей Николаем Пономаревым. Один из них открыл стрельбу из пистолета Макарова, Пономарев был убит наповал, а Горюнов скончался через несколько дней в больнице.

Как рассказывают жители Тетюшей, милиция в то время не церемонилась, на молодых людей устраивались беспричинные облавы, их избивали в отделении и фабриковали административные дела за хулиганство или нарушение общественного порядка. Если в городе регистрировали уголовные преступления, часто достаточно было попасть под руку сотрудникам правоохранительных органов, чтобы оказаться за решеткой.

Николаю Карюшеву угрожали – обещали утопить его в Волге, прищемить дверью половой член, изнасиловать его бутылкой

В 2003 году, расследуя убийство Горюнова и Пономарева, милиционеры задержали нескольких жителей Тетюшей, не имеющих отношения к преступлению. У всех у них выбивали признательные показания или требовали оговорить других молодых людей. Так у Рината Хайруллина во время допросов лопнули барабанные перепонки, и его отпустили домой. Николаю Карюшеву угрожали – обещали утопить его в Волге, прищемить дверью половой член, изнасиловать его бутылкой. Он отказался брать на себя убийство или оговаривать друзей и перерезал себе в камере вены, его также отпустили. Другой местный житель Ринат Салахутдинов под пытками оговорил Сергея Сенина, с которым даже не был знаком, – позже он от своих показаний отказался.

Уголовное дело то открывали, то закрывали, пока признательные показания не удалось выбить у Радика Гатауллина и Николая Козлова, которые взяли на себя ограбление, заявив, что стрельбу открыл Сергей Сенин. Впрочем, помимо их признательных показаний в деле не было никаких доказательств вины Сенина – ни отпечатков пальцев, ни одежды, в которой было совершено ограбление и убийство, ни собственно оружия, а сам Сергей в момент убийства находился в другом месте – это подтвердили несколько свидетелей. Пока шло следствие, Сергей скрывался, с милицией общался его отец Александр Сенин, который хвастается тем, что даже без юридического образования "отбил" сына: весной 2006 года уголовное преследование против Сенина, Гатауллина и Козлова было прекращено.

Синхронная повинная

За 10 лет Сенины успели забыть кошмар 2003-го. Сергей выучился на пилота гражданской авиации, уехал работать в Магадан, его сын от первого брака учится в кадетской школе-интернате в Тетюшах, в Магадане у Сергея новая невеста – Татьяна, которую он привез в Татарстан знакомить с родителями, чтобы летом 2016-го играть свадьбу. Впрочем, вместо ЗАГСа он попал в СИЗО: задержали его прямо на перроне ульяновского ж/д вокзала, оказалось, что его старые знакомые Гатауллин и Козлов одномоментно решили явиться с повинной в органы: они, мол, мучились все эти годы тем, что на самом деле хотели ограбить Горюнова, Сергей Сенин был с ними, и именно он виновен в убийстве. Надо отметить, что Козлов за эти 10 лет был неоднократно судим за мошенничество, кражи, торговлю и хранение наркотиков, в данный момент он также находится под стражей в Казани и не смог приехать на заседание Верховного суда. В деле есть заключения экспертов, отметивших существенные признаки нарушения психического здоровья Козлова на фоне употребления опиатов. Радик Гатауллин в 2010 году получил 4 года колонии за то, что, будучи пьяным за рулем, насмерть сбил человека. На суде Гатауллина также не было.

Я вижу, что ты хороший человек и родители твои хорошие люди, я тебе 200% даю, что ты не убивал никого. Но давай я тебе помогу и ты мне поможешь. Козлов наркоман, ему все равно жить недолго осталось

Никаких новых доказательств в деле за 10 лет не появилось, более того, по словам самого Сергея Сенина, следователям и в этот раз было все равно, кого сажать: сразу после задержания оперуполномоченный подразделения по борьбе с организованной преступностью (ПБОП) МВД по Республике Татарстан Рамиль Гималаев предложил ему дать показания на Николая Козлова, обвинив в убийстве его: "Пока мы ехали из Ульяновска в Казань, он говорил: "Я вижу, что ты хороший человек и родители твои хорошие люди, я тебе 200% даю, что ты не убивал никого. Но давай я тебе помогу, и ты мне поможешь. Козлов наркоман, ему все равно жить недолго осталось", – вспоминает Сенин, который отказался кого бы то ни было оговаривать. О том, как оформлялась явка с повинной Козлова и Гатауллина может свидетельствовать видео допроса Козлова, которое следователь Гималаев забыл стереть с флешки с материалами дела – допрос удался лишь со второго раза. На суде Козлов и Гатауллин также полностью признали свою вину в части ограбления, благо сроки давности по этому преступлению уже вышли, пожизненное заключение за двойное убийство грозило лишь Сенину.

Не читай!

14 ноября суд присяжных оправдал всех троих по всем предъявленным обвинениям, но прокуратура Татарстана тут же начала собирать материалы для апелляции. Не желая тратить время на официальные запросы, прокуратура представила незаверенные копии приговоров и другие наспех собранные документы. Оказалось, что четверо из 12 присяжных могли быть отведены (но необязательно), но скрыли от суда информацию об уголовных и административных правонарушениях своих родственников. У одного из них сожительница в 2005 году получила за кражу один год условно (неизвестно были ли на тот момент знакомы присяжный и его девушка, был ли он в курсе ее судимости, кроме того, сожители не считаются по закону близкими родственниками, а судимость давно снята); у другого сын в 2002 году был привлечен за незаконный оборот наркотиков, впрочем, в том же 2002 году он был освобожден от уголовной ответственности, в отношении третьего было заявление о побоях, но в возбуждении уголовного дела отказали, и, наконец, четвертый в 2010-м привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, впрочем, закон определяет, что гражданин считается подвергнутым административному наказанию в течение года с момента вступления в силу постановления о назначении наказания.

Впрочем, главное нарушение, по мнению прокурора, состоит в обсуждении процесса в прессе. "Стороной защиты в ходе всего судебного разбирательства осуществлялись действия по дискредитации обвинения через средства массовой информации", – указано в апелляционной жалобе, которая поясняет, что в интернете выкладывались "сведения, в том числе видеоматериалы, которые не исследовались в суде" (речь идет, очевидно, о видео фабрикации допроса Николая Козлова). "Безусловно, эта информация была направлена на формирование предвзятого мнения о необоснованности обвинения в обществе, и в частности, у присяжных заседателей, которые пользуются интернетом и черпают оттуда информацию". Адвокаты возражали – мол, перед каждым судебным заседанием председательствующий судья разъяснял присяжным, что они должны рассматривать только информацию, представленную в суде, а также спрашивал их, оказывалось ли на них какое-либо давление, получали ли они информацию из других источников, в том числе из прессы, – присяжные неизменно отвечали "нет".

Если бы Верховный суд отменил приговор, это стало бы опасным прецедентом – ведь получалось бы, что ни об одном процессе с участием присяжных нельзя было бы писать. Но суд внял доводам адвокатов и оставил приговор в силе.

Через пару дней Сергей Сенин возвращается из Москвы в Магадан – к своим самолетам и невесте Татьяне, а вот его отец Александр не считает, что справедливость восстановлена: "Мы пойдем в УСБ (Управление собственной безопасности. – Прим.), в прокуратуру, будем добиваться возбуждения дела против Гималаева и других полицейских, которые фабриковали это дело, – говорит он. – В 2006-м меня попросили не устраивать скандала, и я остановился. В этот раз молчать не буду!"