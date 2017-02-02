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Новости

В Будапеште Путин встретился с премьером Венгрии Орбаном

Владимир Путин и Виктор Орбан (Будапешт, 2 февраля 2017 г.)

Владимир Путин и Виктор Орбан (Будапешт, 2 февраля 2017 г.)

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Президент России Владимир Путин провёл в Будапеште переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Стороны обсудили вопросы экономических отношений, включая российский проект строительства венгерской АЭС "Пакш" и будущие контракты на поставки в Венгрию российского газа.

После аннексии Крыма в 2014 году и ввода Евросоюзом санкций против России за её поддержку сепаратистов на востоке Украины - Путина не часто приглашают в страны Европы.

Обозреватели высказывают мнение, что в рамках визита Путин пытается поощрить попытки Орбана добиться снятия с России санкций ЕС.

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