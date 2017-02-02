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Адвокат: Владимир Кара-Мурза-младший – в критическом состоянии

Владимир Кара-Мурза-младший

Владимир Кара-Мурза-младший

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Состояние заместителя председателя движения "Открытая Россия" Владимира Кара-Мурзы-младшего – критическое, у него наступила полиорганная недостаточность, сообщил адвокат активиста Вадим Прохоров.

По словам жены Кара-Мурзы-младшего – Евгении, он был введен в медикаментозную кому. В настоящее время проводится искусственная вентиляция легких. Причины ухудшения состояния пока неясны.

В четверг Кара-Мурза-младший был госпитализирован с теми же симптомами, что и в мае 2015 года. Тогда ему поставили диагноз "острая почечная недостаточность". После лечения он подал заявление в Следственный комитет России о попытке покушения на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.

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