11 мирных граждан Ирака и Сирии погибли при ударах США по боевикам

В Ираке и Сирии 11 мирных жителей погибли в результате ударов коалиции во главе с США, которая ведет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Как говорится в заявлении американских военных, речь идет о случайных жертвах четырех бомбардировок позиций и объектов боевиков в период между 25 октября и 9 декабря прошлого года.

Хотя коалиция предпринимает экстренные усилия, чтобы свести к минимуму гибель гражданского населения, в ряде случаев она оказывается неизбежной, отмечается в заявлении.

Американские военные сообщают о расследовании еще 10 случаев гибели мирных людей в Ираке и Сирии.