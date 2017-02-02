Авдеевка: первый шаг в НАТО?

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы прекратить боевые действия, которые привели к многочисленным жертвам и усугубили гуманитарную ситуацию.

"Нам снова напомнили о сохраняющейся проблеме, порождаемой агрессией со стороны России на востоке Украины", – заявил Туск 2 февраля. "Боевые действия должны быть немедленно прекращены. Соглашение о прекращении огня должно соблюдаться".

Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня в интервью немецким СМИ, что планирует провести референдум по вопросу о присоединении Украины к НАТО.

«Четыре года назад лишь 16% украинцев высказывались за вступление Украины в НАТО. Сейчас их - 54%», – отметил Порошенко в интервью сети Funke Mediengruppe, опубликованном 2 февраля.

Он пообещал "сделать все возможное, чтобы добиться членства в альянсе". По его словам, Вооруженные силы Украины будут соответствовать стандартам НАТО к 2020 году.

Украина сообщила, что двое военнослужащих были убиты и 10 получили ранения на востоке страны за последние 24 часа. Тяжелые бои между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами идут уже пятый день. Украинские представители сообщали о гибели восьми военнослужащих за последние несколько дней. Это самые большие потери наряду с жертвами среди гражданского населения, которые произошли за последнее время. В Донецке, удерживаемом сепаратистскими силами, двое гражданских лиц получили ранения в результате обстрела 1 февраля.

Стороны возлагают вину друг на друга за всплеск военных действий вокруг города Авдеевка, который контролируют украинские войска. Обстрелы оставили многих жителей без электричества, водоснабжения и отопления при очень низких температурах. 2 февраля, водоснабжение и отопление в Авдеевке было частично восстановлено.

О ситуации вокруг Авдеевки и перспективах достижения прочного мира - философ Игорь Чубайс, журналист Сергей Лойко, директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

Ведущий - Андрей Трухан.

Полная видеоверсия программы

Андрей Трухан: Прежде всего я пожелаю от своего имени, от имени всех участников программы и телезрителей скорейшего и полного выздоровления Владимиру Кара-Мурзе-младшему. Из-за неожиданного обострения его болезни не смог провести эту программу его отец – Владимир Кара-Мурза-старший. Мы надеемся, что у Володи младшего скоро все наладится, и этот день будет самым плохим в его жизни, а дальше будут только хорошие дни.

Игорь Чубайс: Я хочу присоединиться к словам Андрея. Мы все знаем Володю, и старшего, и младшего. Желаем, чтобы он скорее поправился, несмотря на то, что он опять в каком-то очень сложном положении оказался по части здоровья.

Андрей Трухан: Да, будем надеяться. Надежда – это то, что нам остается, - на его здоровье и врачей, которые его спасли два года назад, и сегодня будем надеяться на их хорошую работу.

Сегодня у нас в гостях философ Игорь Чубайс. Мы будем опять говорить о болевых точках нашей планеты, о том, что происходит на востоке Украины, как это связано с Россией и с остальным миром. А по Skype с нами будет журналист Сергей Лойко. И мы ждем, что к нам присоединится, наверное, один из самых мужественных людей прошедших пяти дней - Муса Магомедов, директор Авдеевского коксохимического завода.

Игорь Борисович, было ли для вас неожиданным обострение ситуации вокруг Авдеевки? И в чем смысл этой операции, которая там проходит с двух сторон?

Игорь Чубайс: То, что это произошло именно сейчас, именно в районе Авдеевки, - конечно, это было неожиданностью. Конфликт не погашен, он продолжается. Я только что вернулся с международного форума, который был в Польше, он называется "Украина и Европа". И там многие говорили о том, что ситуация не разрешена, ситуация все время на грани взрыва, на грани перехода в другую фазу. Это и произошло.

А почему это произошло, с чем это связано – сейчас довольно трудно сказать, объяснить. Но все обратили внимание на то, что после разговора Трампа и Путина началась активизация боевиков в ДНР. Видимо, как-то это связано. Но более точно мы пока не можем ответить.

Вообще информация очень противоречивая. Но я обратил внимание на тональность некоторых наших телепрограмм пропагандистских. "Вечные" участники этих программ, которые всегда рубят прокремлевскую линию, они выступали не в том плане, что Украина напала, они явно давали понять: "Что это украинцы размечтались! Мы еще им покажем, мы им устроим!". Они выступали с позиции нападающего. Это был первый и второй день. А на следующий день стали идти непонятные сигналы, что это и те, и те, что это совместно, что обе стороны виноваты. Но то, что было слышно в первые дни и в первые часы, показывает, кто все-таки спровоцировал этот военный конфликт, кровопролитие, из-за кого опять пролилась кровь, из-за кого опять погибают люди.

Андрей Трухан: Господин Магомедов, расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас вокруг завода и в городе.

Муса Магомедов: Стрельба по-прежнему продолжается. Но есть попытки договориться о соблюдении режима тишины и восстановлении линий электропередачи, по которым должна передаваться энергия на город, на фильтровальную станцию. Два дня подряд срываются работы, потому что начинаются обстрелы. В общем, пока эту проблему разрешить не удалось. Боевые действия продолжаются.

Андрей Трухан: А что поддерживает в вас надежду - я понимаю, что вы ее не потеряли, - что ситуация может развернуться в мирную сторону, что перестанут либо вообще стрелять, либо, по крайней мере, все сведется к какому-то минимуму, который был еще неделю назад?

Муса Магомедов: Опыт показывает, что когда политики хотят договориться, они договариваются – и боевые действия прекращаются, не стреляют. Поэтому говорить о каких-то неуправляемых действиях не приходится. Сейчас есть заинтересованность в том, чтобы хотя бы на короткое время установить перемирие, и у украинских властей, безусловно, и на неконтролируемой территории, потому что нет воды, нет электроэнергии. Наверное, это не устраивает обе стороны. Но пока почему-то ничего не получается.

Андрей Трухан: А если говорить о перспективе. Такой крупный химический комбинат находится в зоне боевых действий, практически на линии фронта. Есть ли смысл людям рисковать – продолжать жить и работать в такой ситуации, которая чревата, как предупреждают некоторые специалисты, даже гигантской экологической катастрофой, если будет разрушено производство?

Муса Магомедов: У нас был выбор – остановить работу комбината или нет – в 2014-м и в 2015 годах, когда была очень тяжелая ситуация, когда было еще тяжелее, чем сейчас. Причем акционеры дали нам право принимать решение. Собрался коллектив, и мы, обсудив этот вопрос, решили, что мы хотим, чтобы комбинат продолжал существование, чтобы наши дети могли здесь тоже работать. Мы понимаем, что если он остановится, то такой комбинат никто не построит. Его строили 40 тысяч человек в течение десяти лет. И если он остановится, то другого такого уже не построят, мы это очень хорошо понимаем. Мы понимаем, что есть наши коллеги-металлурги, которые без нас тоже не смогут работать. В общем-то, есть ответственность. Абсолютно осознанно принято это решение. Поэтому даже в самое тяжелое время... ну, часть людей покинули предприятие, а остальные приняли для себя другое решение, и мы держимся. И мы надеемся, что война рано или поздно закончится – и мы сможем полноценно, нормально, по-человечески жить.

Андрей Трухан: А сколько людей все-таки уехало с завода? И сколько людей погибло, были ранены? Вы можете назвать какие-то цифры, чего стоит мужественное противостояние у станка?

Муса Магомедов: Погибли 9 сотрудников, ранено более 50. Попаданий по заводу за время конфликта было более 300. Мы неоднократно горели. Из 4 тысяч сотрудников в 2014-2015 годах порядка 800 человек уехали. Но мы продолжали работать. Сейчас некоторые из них вернулись, как только стало немножечко тише. А тех, кто уехал, мы ждем. Если они вернутся, опять возьмем их на работу.

Андрей Трухан: Господин Магомедов, желаем вам удачи, мужества! И надеемся, что все-таки ситуация достаточно быстро вернется к мирному консенсусу.

Андрей Трухан: Сергей, как военный журналист, не раз бывавший на передовой, чем вы объясняете обострение ситуации вокруг Авдеевки?

Сергей Лойко: Игорь Борисович очень хорошо связал эту историю с телефонными переговорами Путина и Трампа. И я бы хотел развить эту тему. Я уверен, что в телефонном разговоре Путина и Трампа никто не говорил про Украину, про Крым. Наверное, они говорили о каких-то других вещах – все-таки это был первый разговор. Но тональность разговора, я думаю, была такой, что после этого Кремль решил проверить, как они говорят, Белый дом, в новом его составе, "на вшивость".

Я думаю, что это была провокация, которая не повлечет за собой дальнейшее усугубление этого конфликта в военном смысле. Я надеюсь, что вооруженное противостояние там скоро прекратится. Но я не сомневаюсь, что это была провокация, чтобы проверить... Европу проверять нечего, Европа и Европейский союз уже заявили, что это была провокация со стороны пророссийских боевиков, и сомнений тут никаких нет. Но эта провокация была, на мой взгляд, для того, чтобы проверить реакцию Белого дома, и проверить, как далеко Кремль может заходить в том или ином смысле.

А что касается цены этой провокации, то директор завода уже рассказал, какую страшную цену платят мирные люди. А вчера в Киеве прощались с семью военными – жертвами этой перестрелки. Достаточно посмотреть на даты рождения – это молодые люди, цвет нации. Никому это не надо. Это совершенно ужасный конфликт, для которого не было никаких оснований. Он был привнесен из России, из Кремля. И как только Кремль прекратит эти действия, отдаст границу украинцам, то я думаю, что в течение недели вся эта фейковая армия разбежится во главе с ее командирами, которые исчезнут в первый же день. И противостояние прекратится.

Андрей Трухан: Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Reuters о том, как развивался этот конфликт.

Корреспондент: Украинские военные организовали горячее питание для жителей Авдеевки, которые с 29 января подвергаются обстрелам. Бои в районе Авдеевской промзоны не прекращаются с воскресенья. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти готовят эвакуацию мирных граждан, но надеются, что этого удастся избежать.

Украинская сторона заявляет, что вооруженные формирования самопровозглашенной ДНР обстреливают город из тяжелых вооружений.

Обстановка в Авдеевке стала главным пунктом повестки дня заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Украинский представитель в подгруппе по безопасности Евгений Марчук уверен, что вспышку боев инициировала Россия.

Евгений Марчук, представитель Украины на переговорах в Минске: Активизация обстрелов без России не происходит. Это ведь не Захарченко и Плотницкий дают окончательные указания.

Корреспондент: Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик зачитал совместное заявление Трехсторонней контактной группы и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе: Первое - строгое соблюдение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Второе - к 5 февраля этого года отвести вооружения, подпадающие под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние.

Корреспондент: Марчук считает, что обстановка вряд ли нормализуется до 15 февраля, когда ожидается очередное заседание контактной группы.

Евгений Марчук: Военным придется, и в военно-политическом смысле, довольно нелегко в это время. Но я знаю, что ресурс для адекватного ответа - не такого, который спровоцировал бы наступление с той стороны, я знаю, что он есть.

Корреспондент: По сообщениям из Авдеевки, город остался без воды, тепла и электричества. Работа ремонтных бригад постоянно прерывается из-за обстрелов.