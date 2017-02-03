Гудков хочет стать единым кандидатом от оппозиции на пост мэра Москвы

Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков намерен участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году как единый кандидат от демократической оппозиции. Информацию подтвердил и руководитель штаба Гудкова на выборах в Госдуму 2016 году Максим Кац. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова признала, что партия готова рассмотреть возможность поддержки Гудкова, хотя баллотировавшийся на прошлых выборах Сергей Митрохин считает, что московская конференция выступит за его кандидатуру. У Гудкова "нет опыта работы в Москве, чтобы претендовать на этот пост", считает Митрохин.

Михаил Ходорковский заявил, что движение"Открытая Россия" с большой долей вероятности поддержит Гудкова. С лидером ПАРНАСа Михаилом Касьяновым изданию связаться не удалось. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш от комментариев отказалась.

Кампания Гудкова будет состоять из двух этапов: муниципальные выборы осенью этого года, на которых планируется провести в депутаты 200–300 человек, которые позже отдадут за него подписи и помогут преодолеть муниципальный фильтр . И непосредственно выборы мэра, рассказал Кац. По его словам, руководство партии "Яблоко", от которой Гудков выдвигался в Госдуму в 2016 году, поддержало его предложение о совместном проведении муниципальной кампании.

Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова признала, что партия готова рассмотреть возможность поддержки Гудкова, хотя баллотировавшийся на прошлых выборах Сергей Митрохин считает, что московская конференция выступит за его кандидатуру. У Гудкова "нет опыта работы в Москве, чтобы претендовать на этот пост", считает Митрохин.

Михаил Ходорковский заявил, что движение"Открытая Россия" с большой долей вероятности поддержит Гудкова. С лидером ПАРНАСа Михаилом Касьяновым изданию связаться не удалось. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш от комментариев отказалась.



Сам Гудков сообщил, что в ближайшее время проведет брифинг на тему выдвижения.

Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре 2018 года.