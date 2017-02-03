Состояние Владимира Кара-Мурзы-младшего остается критическим

Состояние заместителя председателя движения "Открытая Россия" Владимира Кара-Мурзы-младшего остается критическим, сообщил в пятницу утром его адвокат Вадим Прохоров.

При этом он уточнил, что отрицательная динамика отсутствует, а врачи проводят необходимые процедуры.

Накануне супруга политика рассказала, что его ввели в медикаментозную кому.

В четверг Кара-Мурза-младший был госпитализирован с теми же симптомами, что и в мае 2015 года. Тогда ему поставили диагноз "острая почечная недостаточность". После лечения он подал заявление в Следственный комитет России о попытке покушения на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.

Учредитель "Открытой России" Михаил Ходорковский заявил в интервью изданию Deutsche Welle, что российское ведомство, предположительно, не станет расследовать заявление о покушении без прямого указания властей.