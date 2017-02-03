В Валлетте открывается саммит 28 стран Европейского союза

Лидеры стран ЕС встречаются в пятницу на Мальте для обсуждения проблем, связанных с потоком мигрантов, направляющихся в Европу по Средиземному морю. Нынешний саммит также призван укрепить единство государств Европейского Союза в период проведения переговоров с Великобританией о её выходе из союза.

На встрече в Валлетте присутствуют главы всех 28-ми стран ЕС. Сегодня, как ожидается, они примут меры, помогающие властям Ливии в обустройстве лагерей для мигрантов на территории этой североафриканской страны. Накануне, 2 февраля Риме премьер-министр Италии Паоло Джентильони и глава правительства Ливии Файез аль-Сарраджподписали двустороннее соглашение по мигрантам.

Большинство из 180 тысяч человек, прибывших в Европу из Ливии в 2016 году, были нелегальными трудовыми мигрантами, в отличие от беженцев, прибывающих в Грецию из Сирии, сообщил представитель ЕС.