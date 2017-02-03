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Глава Uber вышел из консультативной группы при Трампе

Трэвис Каланик, глава компании Uber

Трэвис Каланик, глава компании Uber

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Основатель транспортной компании Uber, предоставляющей услуги такси во многих странах мира, Трэвис Каланик объявил о решении выйти из консультативной группы при президенте США Дональде Трампе. Он принял это решение после многочисленных критических высказываний в свой адрес в социальных сетях. Оппоненты Каланика выступили против его работы в группе консультантов Трампа.

Пользователи соцсетей призывали клиентов компании Uber переходить к конкуренту в области предоставления услуг такси - компании Lyft.

В результате волны критики в адрес Каланика, Lyft впервые опередил Uber по числу скачиваний приложения. Удалившим аккаунт пользователям, Uber присылал письмо о том, что разделяет их недовольство указом Трампа о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран и компенсирует потери водителям, на которых повлиял этот запрет.

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