Глава Uber вышел из консультативной группы при Трампе

Основатель транспортной компании Uber, предоставляющей услуги такси во многих странах мира, Трэвис Каланик объявил о решении выйти из консультативной группы при президенте США Дональде Трампе. Он принял это решение после многочисленных критических высказываний в свой адрес в социальных сетях. Оппоненты Каланика выступили против его работы в группе консультантов Трампа.

Пользователи соцсетей призывали клиентов компании Uber переходить к конкуренту в области предоставления услуг такси - компании Lyft.

В результате волны критики в адрес Каланика, Lyft впервые опередил Uber по числу скачиваний приложения. Удалившим аккаунт пользователям, Uber присылал письмо о том, что разделяет их недовольство указом Трампа о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран и компенсирует потери водителям, на которых повлиял этот запрет.