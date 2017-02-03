Суд по делу "Кировлеса" может завершиться уже сегодня

В Ленинском суде Кирова в пятницу продолжилось очередное заседание по делу "Кировлеса", по которому в хищении обвиняются оппозиционный политик Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров. После ходатайства о проведении экономической экспертизы, судья удалился в совещательную комнату, сообщает корреспондент Радио Свобода. Навальный просил судью не уходить, отметив, что "в совещательной комнате он находится больше, чем в судебном зале". Судья пообещал, что будет стараться завершить рассмотрение дела в пятницу.

Накануне Навальный показания давал . Он назвал обвинение лживым и сфабрикованным и выразил возмущение тем, что прокуроры ничего не спрашивают о якобы похищенных при его участии деньгах.

​Оппозиционер выразил мнение, что обвинительный приговор предопределен.

Основатель общественного движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский не исключает, что "часть людей" в Кремле хотели бы использовать Алексея Навального, чтобы повысить интерес к предстоящим выборам президента России. Об этом Ходорковский заявил в интервью изданию Deutsche Welle.

Сам судебный процесс, который происходит сейчас в Кирове, по мнению Ходорковского демонстрирует отсутствие судебной системы в России. По его словам, ни о каком правосудии речи не идет. Судебная система лишь реализует результат дискуссии между различными чиновниками в администрации президента, считает экс-глава ЮКОСа .