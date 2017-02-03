Один из бесспорных героев этой пятницы - Александр Лукашенко.

На фоне изрядной напряжённости в российско-белорусских отношениях он решил дать большую пресс-конференцию, где купался в лучах славы несколько часов подряд.

Вот избранные места от самых преданных зрителей.

Михаил Виноградов:

Не чувствую себя экспертом по Белоруссии. Но выскажу гипотезу.

В публичном позиционировании Лукашенко агрессия постепенно уступает место самоиронии.

Иногда так бывает с возрастом.

Может, так и раньше было, а я не замечал.

Юрий Богомолов:

Лукашенко, что фидель Кастро: забирайте свои углероды, свобода дороже! Был батька. Стал Команданте. Была тоталитарная заводь, а стал форпост свободы, бросивший вызов могущественному соседу.

Глеб Черкасов:

Способность и готовность Александра Лукашенко вынести на выборах или в любой публичной дискуссии любого российского политика на мой взгляд является одной из главных препон для создания единого государства. Отечественный класс политический Луку боялся и боится.

Скрытый культ Луки был при позднем Ельцине, при раннем Путине, остается сейчас.

Я совсем не любитель ни самого Луки ни его методов управления.но отрицать политическую эффективность н стал бы. А заодно и коммерческую. Потому что культ " качественных белорусских продуктов" это тоже политика и это еще найдет своего исследователя.

Анатолий Несмиян:

В ход пошли привычные аргументы. Сообщается, что Россия потеряла 22 млрд долларов за 5 лет на беспошлинной поставке нефти в Белоруссию. То есть, мы от себя оторвали, а они неблагодарные.



Нюанса два. Первый нюанс в том, что 4 млрд долларов в год, которые Россия потеряла на братской помощи - это сущие пустяки на фоне ухающих в никуда безумных трат на всевозможные Олимпиады, чемпионаты и прочие увеселения. Про просто воровство скромно умолчим - там даже страшно пытаться сравнивать. Раритетные скрипки и разные цымбалы и губные гармошки от Страдивари-Аматти стоят вполне сопоставимые деньги, к примеру.



Нюанс второй в том, что если после барских забав стране остаются мегалитические сооружения неизвестного в будущем применения, то Белоруссия для России - это плацдарм, вынесенный в Европу, и худо-бедно, но гарантирующий безопасность страны. Правда, и здесь возникает ряд вопросов - что толку в буферной зоне в Белоруссии, когда украинская политика привела к тому, что Украина, как буфер, не просто потеряна, а стала таким же плацдармом, но уже натовским, который вошел на нашу территорию и сделал ее абсолютно уязвимой в случае серьезных событий.



В этом смысле гнев нашей власти понятен - безопасность страны давно не входит в ее приоритеты, ей свербит, что искомые 22 миллиарда могли быть потрачены на более полезные мероприятия - к примеру, просто вывезены из страны, украдены, распилены или на худой конец на них можно было купить еще немножечко долговых обязательств Главного партнера - то есть, выброшены на помойку. А тут мы их непродуктивно выделили каким-то белорусам, которые еще и смеют быть недовольными.

Тим Тимуршин:

С Белоруссией, похоже, серьезно повздорили. Союзников Россия не ценит, к сожалению.

Похоже.

Кирилл Шулика:

Теперь и с Белоруссией началось.

Окажется, что они тоже фашисты и русофобы.

Повторю, Россия при Ельцине была ведущей региональной державой. А что теперь, вы видите сами.

Роман Попков:

Парадоксальным образом политика Владимира Путина, много говорившего о «русском мире» и крушении СССР как «крупнейшей геополитической катастрофе», делает Россию все более изолированной и одинокой ― даже на постсоветском пространстве.

Дмитрий Гудков:

Не пора ли определиться, у нас русский мир, или кругом враги? Ведь Белоруссия с европейской стороны осталась единственным, буквально единственным соседом, где от российских властей еще не воротят нос.

Ну хорошо, можно спорить о ценах на углеводороды (ровно с этого начинались, кстати, все конфликты с Украиной). Но границу-то зачем? Тысячи европейцев, безвизово шастающих и шмыгающих по территории России, — в это, правда, кто-то верит? Да нет, никто. Обычная месть, как раньше мстили молоку с сыром.

Конечно, Лукашенко всегда осталяет себе места для маневра: вот и сейчас растекся в комплиментах Путину: мол, президент хороший, правительство плохое, а Данкверта из Россельхознадзора вообще посадим. Но ведь все комплименты, как и Лукашенко, рано или поздно кончатся, о в сухом осадочке останутся вот эти восстановленные погранпункты, которые России долго не забудут.

Ни для кого же не секрет, что страна ориентирована на Европу, и в течение ближайших десятилетий будет все больше разворачиваться туда. Именно Лукашенко и остается сдерживающим этот процесс фактором, и именно ему мы и «отказываем от дома».

В политике нет постоянных союзников, но есть постоянные интересы. У нынешней России их тоже нет, все вытеснили сиюминутные обиды и желание напакостить соседям. Реально напакостить в духе реальной политики.





Константин Крылов:

Белоруссия сейчас получит всё, чего так жаждет Украина, и даже гораздо больше. Реально "войдёт в Европу", кстати.

Причём без дурацких майданов-шмайданов, крови и буйств. Просто повернётся к эрефушке попкой, пошлёт русских <подальше> (без мата и воплей, но именно пошлёт) и все дела.

Потому что умные и правильно со всеми договорились, включая эрефушку. А не - - -

ДОВЕСОК. Я, кстати, когда-то думал (недолго), что "второй украинский Майдан" именно так всё и оформит. То есть - спокойное "не хотим с вами в <дерьме> жить, уезжаем на ПМЖ в Европу, всего хорошего, вы тут держитесь". Русские бы плакали, завидовали и цветы бы дарили. Нужно было ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ, чтобы вот так всё бездарно <упустить>.

Мария Баронова:

Крестьянская хватка и опыт многовекового поля для чужих боев сделали из белоруссов людей, умеющих спокойно и без истерики ждать.

Русские же тем временем погрязли в имперском чванстве, а украинцы в вечной Сечи.