Петрозаводск: преподавателя Глеба Ярового уволили после запроса ФСБ

Преподаватель Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), политолог и журналист Глеб Яровой был уволен из вуза после запроса Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает портал 7x7 со ссылкой на запись выступления юриста учебного заведения на заседании суда в пятницу.

Представитель университета уточнил, что запрос не был должным образом зарегистрирован, и его вернули в ведомство.

Глеба Ярового уволили 18 ноября 2016 года. По его словам, руководство вуза получило некий донос, с текстом которого отказалось ознакомить преподавателя. Вместо этого от него потребовали написать объяснительную о двух поездках - в Финляндию и в Грузию.

Яровой оспаривает решение о своем увольнении в суде и требует объяснить, почему к нему не применили менее строгие дисциплинарные меры. Он связывает случившееся со своей общественной деятельностью: политолог возглавляет региональное отделение движения в защиту прав избирателей "Голос" и является автором ряда материалов о нарушениях прав человека в Карелии.