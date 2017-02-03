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Новости

В Крыму продлили арест проукраинскому активисту Балуху

Владимир Балух

Владимир Балух

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Суд в аннексированном Россией Крыму продлил до 4 марта арест гражданину Украины Владимиру Балуху, задержанному после обыска. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Ранее адвокат Балуха рассказал правозащитникам, что в следственном изоляторе на активиста оказывают давление, а на его теле видны повреждения.

Владимир Балух был задержан 9 декабря минувшего года. В его доме в поселке Серебрянка Раздольненского района, а также в доме его матери прошли обыски. Правоохранительные органы заявили, что нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В "Крымской правозащитной группе" считают, что боеприпасы были подброшены, а преследование активиста связано с его проукраинской позицией.

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