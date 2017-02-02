Европейские парламентарии проголосовали за безвизовый режим для Грузии

Европейский парламент проголосовал большинством голосов за либерализацию визового режима для граждан Грузии. Таким образом, открывается перспектива в будущем разрешить обладателям грузинского паспорта посещать страны Шенгенской зоны без получения визы.

Европейские законодатели поддержали введение безвизового режима для Грузии, отдав 553 голоса в пользу этого решения, 66 депутатов Европарламента проголосовали против, 28 - воздержались.

Механизм отмены виз предварительно был одобрен в ЕС в декабре 2016 года. Дипломаты Европейского союза сообщили нашему корреспонденту в Брюсселе, что окончательное голосование в Европарламенте должно пройти на пленарном заседании 13 - 16 февраля.

Вероятно, безвизовые поездки для граждан Грузии в страны Шенгенского пространства станут реальностью в конце марта или начале апреля.

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