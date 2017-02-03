В Белгороде на девушку завели дело об оскорблении чувств верующих

В Белгородской области в отношении 21-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Поводом послужил снимок, на котором девушка прикуривает сигарету от свечи в церкви.
Следственный комитет сообщает, что фотография была размещена в социальных сетях в мае 2016 года.
Имя обвиняемой не уточняется.
Статья об оскорблении чувств верующих Уголовного кодекса предусматривает штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до одного года.
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