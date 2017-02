Тревожный звонок

Один из наиболее престижных гуманитарных вузов Франции, Парижский институт политических наук (более известный как SciencesPO), неожиданно отменил запланированное заранее выступление Дэвида Саттера – американского журналиста и публициста, специализирующегося на анализе событий в СССР и постсоветской России.

SciencesPO в течение многих лет считается наиболее плюралистическим и открытым учебным заведением Франции. В его стенах выступали сторонники самых разных политических взглядов, эксперты, журналисты, представители Французской академии. Когда Дэвиду Саттеру позвонил его знакомый, Торнике Гордадзе, сотрудник Центра международных исследований CERI при SciencesPO, с августа по октябрь 2012 года являвшийся министром по вопросам евроатлантической интеграции в правительстве Грузии, журналист не подозревал, что речь пойдет об отмене его предстоящей лекции. Звонок раздался всего за три дня до запланированного на 19 января выступления Саттера в CERI.

Официального уведомления от руководства Парижского института политических наук Дэвид Саттер не получил. Журналист считает, что это решение было обусловлено политическими мотивами, поскольку речь должна была идти о его книге "Меньше знаешь – крепче спишь: путь России к диктатуре при Ельцине и Путине" ("The Less You Know, the Better You Sleep: Russia’s Road to Dictatorship under Yeltsin and Putin").

В беседе с Радио Свобода Дэвид Саттер, проработавший в СССР и в России более тридцати лет как журналист изданий Financial Times и The Wall Street Journal, поделился своими соображениями по поводу этого неожиданного демарша SciencesPO:

"За несколько дней до того, как я должен был лететь, Торнике мне сообщил, что лекцию «аннулировали». Он спешно договорился с французским интеллектуальным изданием L’Esprit о проведении лекции в их помещении. В конце концов, несколькими днями позже, я выступил там".

По словам Дэвида Саттера, из-за такой спешной перемены о новом месте и времени лекции узнали лишь немногие представители русской, украинской и чеченской диаспоры, желавшие ее посетить. Радио Свобода попыталось связаться с пресс-службой CERI, где Саттер должен был рассказывать о своей книге, а также с рядом сотрудников вуза, но натолкнулось на стену молчания. Не откликнулся на просьбу о комментарии и непосредственный инициатор и организатор несостоявшегося выступления, Торнике Гордадзе. Чем вызвана такая реакция? Дэвид Саттер не исключает, что в этой истории не обошлось без вмешательства российской стороны:

Я подозреваю, что это произошло под давлением России

"Я подозреваю, что это произошло под давлением России, прямо или косвенно. Или, может быть, это был случай самоцензуры. Без объяснений, без извинений, без всего. Как мне сказани, единственный подобный случай был в SciencesPO с Далой Ламой. Его выступление здесь было отменено в июле минувшего года администрацией института. Как писали тогда французские СМИ, решение было принято под давлением представителей китайского дипломатического представительства в Париже.

Выпускница SciencesPO, одна из создателей и глава первой франко-российской ассоциации парижского Института политических наук, Мария Медведева, с удивлением восприняла известие об отмене лекции Дэвида Саттера, но не считает, что речь идет о российском давлении:

"Мне не кажется, что речь идет об оказании давления извне. В любом случае, меня бы очень удивило, если бы это оказалось так. SciencesPO всегда считался очень открытым для любых мнений вузом, и этот аспект всегда был очень привлекательным для иностранных студентов, знаю это по личному опыту. Еще в бытность студенткой (в 2001-2003 годах - РС) я присутствовала на лекциях совершенно разных людей, взгляды которых варьировались от праворадикальных до крайне левых. Для проведения таких дебатов SciencesPO никогда не чинил никаких препятствий".

Дэвид Саттер уже выступал в SciencesPO в феврале 2014 года. Тогда речь шла о ситуации на Украине, о российском вмешательстве в дела соседнего государства и об Олимпиаде в Сочи. Директором Центра международных исследований тогда был Кристиан Лекен, покинувший этот пост несколько месяцев спустя. Не исключено, чтосо сменой администрации SciencesPO в 2012 году (после смерти директора вуза Ришара Декуэна в Нью-Йорке 3 апреля 2012 года) и руководства CERI в 2014 году, позиция в отношении тех или иных острых вопросов могла претерпеть изменения.

По словам Марии Медведевой, официальные российские представители не раз пользовались возможностью выступить на площадке Парижского института политических наук:

"Когда мы создали франко-русскую ассоциацию SciencesPO, которую я имела честь возглавлять, мы неоднократно организовывали мероприятия, касающиеся двусторонних отношений, хотя главной целью нашей ассоциации было укрепление культурных связей между двумя странами. Как минимум дважды по нашему приглашению в SciencesPO выступали представители российского дипкорпуса и представители российской политической оппозиции. Да, дебаты нередко были достаточно острыми, но всегда вызывали большой интерес. Нашей целью было сохранять эту открытую дискуссию, независимо от взглядов и политической принадлежности ее участников".

Как выяснило Радио Свобода, книга Дэвида Саттера, о которой должна была идти речь на отмененной лекции, находится в открытом доступе библиотеки парижского Института политических наук. Ее совершенно свободно можно приобрести и в книжном магазине вуза.

В январе 2014 года Дэвид Саттер был выдворен из России "за нахождение на территории страны без визы". Он выплатил штраф, покинул Россию и направился в Киев, где обратился в российское посольство с запросом о новой визе. Ему было отказано. По словам журналиста, ему объявили, что его присутствие на территории Российской Федерации является "нежелательным".