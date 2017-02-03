Полиция в Париже проводит рейды после нападения около Лувра

В центре Парижа полиция проводит рейды после нападения на военнослужащего, охранявшего Лувр.

Нападавший, вооруженный мачете, легко ранил солдата. Тот, открыв в ответ огонь, нанес неизвестному тяжелые ранения.

Сотни туристов, среди которых началась паника, были эвакуированы.

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв заявил, что нападение "имело террористический характер".

Во Франции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек. После этого в стране были совершены еще не менее 13 нападений, в том числе в Ницце, где в июле от рук террориста погибли 86 человек.

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