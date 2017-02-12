Интервенция. Эфир в 18.05

Победило или проиграло современное искусство в неоконсервативной России? Политическое искусство как процесс. Акционизм как народная забава и искусство вторжения. Интервенция, сопротивление, инакомыслие: три кита стратегии Дмитрия Александровича Пригова. Абсолютное гостеприимство акциониста. Pussy Riot, группа “Война”, Петр Павленский как главные герои русского акционизма, субъекты правового наказания и вынужденные эмигранты. В чем разница между венским акционизмом шестидесятых и русским акционизмом ХХI века? Социальное тело русских художников. Почему искусство с середины ХIХ века заинтересовано в суде публики над собой? Судебные процессы над книгами Бодлера и Флобера. Проблемы цензуры и табу в искусстве. Почему художники “вызывают огонь на себя”? Эти и другие проблемы в последнем номере философско-теоретического журнала “Синий диван” и в дискуссии на Радио Свобода.

Елена Петровская, главный редактор журнала “Синий диван”, руководитель сектора эстетики института философии РАН; Олег Аронсон, кадидат философский наук; Нина Сосна, старший научный сотрудник института философии РАН, доцент ВШЭ; Денис Ларионов, поэт, критик.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова