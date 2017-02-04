Минюст США опротестует решение судьи в Сиэтле

Министество юстиции США заявило о намерении опротестовать решение суда в Сиэтле, приостановившего действие указа президента страны Дональда Трампа. Президент ранее запретил въезд в страну гражданам семи государств с преобладающим мусульманским населением. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Решение о приостановке действия указа вынес федеральный судья Джеймс Робарт из Ситэтла. Оно действует на всей территории страны.

Пограничная служба сообщила авиакомпаниям, что правительство США быстро возобновит выдачу виз гражданам стран из черного списка Трампа, а беженцев из этих стран следует пускать на самолеты, летящие в Америку. Однако, заявление Минюста о намерении опротестовать решение суда в Сиэтле означает, что в ближайшие дни вокруг американских виз и поездок иностранцев в США сохранится неопределённость.

В пятницу вечером федеральный судья в Сиэттле приостановил действие всех положений президентского указа Дональда Трампа, предусматривающего временный запрет на въезд в США граждан семи стран и бессрочное прекращение допуска в страну сирийских беженцев.