Адвокат: началась проверка причин госпитализации Кара-Мурзы

В Москве правоохранительные органы начали проверку в связи с госпитализацией координатора "Открытой России", бывшего заместителя председателя партии ПАРНАС Владимира Кара-Мурзы-младшего.

Адвокат Вадим Прохоров сообщил в "Фейсбуке", что ему позвонил следователь из Следственного отдела по району Хамовники города Москвы и выяснял, откуда именно и при каких обстоятельствах был госпитализирован Владимир Кара-Мурза.

По словам Прохорова, это тот самый отдел Следственного комитета, куда около года назад поступило "заявление о преступлении", поданное вместе с Кара-Мурзой сразу по его возвращении после лечения в Россию.

Владимир Кара-Мурза-младший поступил в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу имени Юдина 2 февраля утром после приступа стенокардии и снижения давления. Ситуация напоминает госпитализацию журналиста в 2015 году. Тогда у врачей сразу же появилось подозрение на отравление – была диагностирована "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Пострадавший несколько дней находился в искусственной коме.

Поправившись, журналист заявил в полицию, что его отравили, но правоохранительные органы так и не стали расследовать инцидент.

