Фильм "Сексуальная Дурга" получил награду Роттердамского кинофестиваля

Главную награду завершающегося в Роттердаме 46-го международного кинофестиваля получила картина индийского режиссера Санала Кумара Сасидхарана «Сексуальная Дурга». Дурга – имя многорукой богини-матери, изваяние которой несут участники религиозного фестиваля в штате Керала, и в то же время имя героини фильма, попадающей вместе со своим другом в опасные ситуации. Жюри отметило умение режиссера создавать атмосферу постоянного напряжения.

Специальную награду жюри получил режиссер Найлс Аталла. Его фильм «Король» посвящен истории французского адвоката Орели-Антуана де Тунана, который в 1860 году отправился в Чили и решил убедить местных индейцев, что он их монарх, "король Араукании и Патагонии". Замысел отчасти удался, но слуга предал француза: "король" был арестован, осужден и депортирован на родину. Часть отснятого материала режиссер на несколько лет закопал в землю, так что пленка покрылась пятнами и царапинами. Жюри отметило красоту фильма, похожего на видения человека, охваченного лихорадкой.

Российские картины в конкурсе представлены не были, однако на рынке кинопроектов "Синемарт" победителем и обладателем денежного гранта в 20 тысяч евро стал проект нового фильма Ивана Твердовского, снявшего картины "Класс коррекции" и "Зоология".

Приз зрительских симпатий Роттердамского кинофестиваля достался картине Барри Дженкинса "Лунный свет", получившей в январе премию "Золотой глобус" в категории "лучший драматический фильм".