Григорий Явлинский начинает свою президентскую кампанию

Григорий Явлинский, основатель партии "Яблоко", объявил в субботу, на съезде партии, о начале своей президентской кампании. Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты на выборах 2018 года съезд партии принял еще в 2016 году. На прошедших в том же году осенью выборах партия не получила ни одного думского мандата. Явлинский участвовал в президентских выборах в 1996 и 2000 годах. В 2012 году Центризбирком отказал ему в регистрации.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О намерении участвовать в них в декабре прошлого года заявил оппозиционер Алексей Навальный, ожидающий ныне приговора суда на повторном рассмотрении "дела Кировлеса". Несмотря на судебный процесс, сегодня, 4 февраля, Навальный открывает в Санкт-Петербурге свой первый региональный предвыборный штаб.

ЛДПР планирует объявить о выдвижении своего кандидата на съезде в декабре этого года. На съезде в субботу переизбранный лидер партии Владимир Жириновский сказал, что намерен участвовать в кампании и, "скорее всего, будет кандидатом" от ЛДПР - уже в шестой раз.

КПРФ четыре раза выдвигала Геннадия Зюганова. В начале этого года "Новая газета" сообщила со сылкой на свои источники, что теперь партия может выдвинуть кандидатом в президенты одного из его молодых соратников, который в дальнейшем сможет возглавить КПРФ.