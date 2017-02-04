В Петербурге открылся предвыборный штаб Алексея Навального - первый из 77, которые он собирается создать в российских регионах.

По словам возглавившей штаб Полины Костылевой, политик возлагает особые надежды именно на Петербург, поскольку здесь уже давно существует хорошо зарекомендовавшее себя движение "Наблюдатели Петербурга". Помимо этого, в штабе предполагается готовить наблюдателей с тем, чтобы на выборах они могли присутствовать на всех участках: опыт говорит, что при наблюдателях совершается меньше нарушений и фальсификаций.

Как передала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольтская, пока в штабе работает всего 4 человека, но, по их словам, в городе и Ленинградской области у Навального уже более 1700 волонтёров. Около 300 из них пришли на открытие штаба и возникла непредвиденная очередь.

Волонтёры – это молодые люди, которые хотят перемен в стране. Хочет их и студент-политолог Александр, недавно участвовавший в думской кампании, которая показалась ему невероятно вялой и скучной. Он не одобряет авторитарные тенденции, усиление которых видит в России, и надеется на то, что Алексей Навальный поможет стране сделаться более открытой и демократичной. Другой волонтер, Денис, приехал помогать Навальному с Дальнего Востока. По его словам, он не столько верит в Навального как в человека, сколько хочет смены режима.

Алексей Навальный сказал, что его кампания будет предельно критичной по отношению ко всем губернаторам, поскольку их назначил президент Владимир Путин. Георгия Полтавченко он назвал "злодеем", не регистрирующим оппозиционных кандидатов и не советующимся с горожанами по важнейшим вопросам, например, по поводу передачи церкви Исаакиевского собора.

Алексей Навальный сказал также, что не сомневается в том, что 8 февраля приговор по его делу в суде Кирова будет обвинительным. В то же время он заверил, что это не помешает ему участвовать в президентской кампании, поскольку по закону такого права не имеет только человек, сидящий в тюрьме.

По словам Навального, его главная задача – заставить власти зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России.