Состоялся телефонный разговор президентов США и Украины

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко провели телефонный разговор. Белый дом сообщил, что Трамп заверил Порошенко в приверженности Вашингтона усилиям по восстановлению мира в пограничном с Россией регионе Украины. США "будут работать" вместе с Украиной, Россией и другими сторонами, помогающими восстановить мир. Президенты затронули вопрос об их возможной встрече в скором будущем. Обсуждалось и положение в Ливии, проблема мигрантов в Европе и предстоящая в мае встреча "большой семёрки" в Италии, на которой намерен присутствовать президент США. В заявлении Белого дома говорится, что оба лидера готовы сотрудничать в борьбе против "Исламского государства" и других террористических группировок.

Офис президента Порошенко, сообщая о телефонном разговоре с Трампом, отметил, что оба президента считают "срочной необходимостью" полное прекращение огня в восточных районах Украины. Президент Порошенко поблагодарил американского президента за его поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Телефонный разговор состоялся на фоне обострения ситуации в Донбассе, где за неделю боёв между украинской армией и пророссийскими сепаратистами были убиты не менее 35 человек.