В США апелляционный суд отклонил жалобу Министерства юстиции на постановление федерального судьи из Сиэтла, который приостановил действие президентского указа Дональда Трампа об иммиграции. Об этом сообщает Reuters.

Накануне Министерство юстиции США подало апелляцию на решение судьи в Сиэтле. После этого Трамп заявил, что уверен в победе своей администрации.

Указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств, в которых ислам преобладающая религия, был подписан Трампом 27 января. Этим же указом приостанавливался приём беженцев из Сирии на 120 дней.