Крымский адвокат Курбединов освободился после ареста

Крымский адвокат Эмиль Курбединов вышел из изолятора временного содержания в Симферополе после десятидневного ареста. На встречу с адвокатом пришли его коллеги, родные и общественные активисты.

Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг "Хизб ут-Тахрир" в Симферополе. Об этом сообщает Крым.реалии.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах, он защищает известного крымского журналиста, автора сайта Крым.Реалии Николая Семену, преследуемого Федеральной службой безопасности России.

Сам Эмиль Курбединов и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.