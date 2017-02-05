Нападавший в Лувре отказался отвечать на вопросы следователей

Выходец из Египта, совершивший нападение на военного в Лувре в пятницу, во время первого допроса отказался отвечать на вопросы следователей. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

3 февраля вооруженный мачете мужчина ранил солдата, охранявшего Лувр. В ответ военнослужащий открыл огонь, нападавший получил тяжелые ранения. В настоящее время он находится в больнице и его жизни уже ничто не угрожает. После того как мужчина пришел в сознание, следователи попытались его допросить.

Власти Франции заявили, что у нападения был террористический характер. В стране продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек.