Губернатор Пермского края Басаргин объявил о досрочной отставке

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Срок его полномочий заканчивается в мае. Басаргин считает, что таким образом, предложенный президентом кандидат в губернаторы, сможет адаптироваться к условиям Пермского края до выборов в сентябре. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает "Интерфакс".

Президент России Владимир Путин пока не принял отставку губернатора Пермского края, передает ТАСС.

О предполагаемых причинах отставки Басаргина ранее сообщил "Дождь". Источники телеканала утверждают, что в регионе были "постоянные конфликты между местными элитами", и это вызывало недовольство Кремля.

В ближайшее время, как ожидается, свои посты покинут еще несколько губернаторов ряда так называемых "проблемных регионов", пишут сегодня "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.