Трамп: решение судьи подвергает Соединённые Штаты опасности

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи, который отказался восстановить действие указа об иммиграции. "Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал Трамп в Твиттере.

В воскресенье апелляционный суд в США отклонил жалобу Министерства юстиции на постановление федерального судьи из Сиэтла, который приостановил действие президентского указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Судья пояснил, что миграционный указ противоречит конституции. Он был подписан Трампом 27 января. Этим же указом приостанавливался прием беженцев из Сирии на 120 дней.

Президент США поручил Министерству национальной безопасности тщательно проверять въезжающих в страну. "Суды делают эту задачу очень трудной", - написал Трамп в Твиттере.